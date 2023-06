Kia EV6 verkrijgbaar in 3 nieuwe uitvoeringen

Kia EV6 privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 763,-

Kia maakt met de EV6 Light Edition elektrisch rijden voor particulieren extra aantrekkelijk. Met zijn fiscale waarde van € 44.965,- (consumentenadviesprijs minus kosten rijklaarmaken) komt hij namelijk in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950,-. Een uitgeruste EV6 met een 58 kWh accu, volop laadcapaciteit én 7 jaar garantie is inclusief deze subsidie voor € 43.045,- te rijden. EV6-rijders die liever private leasen dan kopen kunnen de subsidie ook in maandelijkse termijnen laten uitbetalen.

De momenteel meest bereikbare EV6 heeft een theoretische actieradius van maximaal 394 kilometer en is in een gelimiteerde oplage beschikbaar. De standaarduitrusting van deze achterwielaangedreven versie bestaat onder meer uit de dual curved 12.3 inch displays, een navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, een smart key, actieve rijbaanassistentie, adaptieve cruise control met navigatieondersteuning, snelwegassistentie en dual zone climate control. Ook standaard zijn voorzieningen zoals parkeersensoren rondom, DAB+ audio, 5 USB-aansluitingen, een achteruitrijcamera, stoelverwarming vóór en stuurwiel- en batterijverwarming. De EV6 Light Edition valt op met zijn 19 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting vóór en achter en privacy glass. Hij wordt standaard geleverd in 5 verschillende metallic lak kleuren; Aurora Black Pearl, Interstellar Grey, Gravity Blue, Yacht Blue of Snow White Pearl.

De EV6 Light Edition is te rijden met een bijtelling vanaf € 250,- per maand. Het productvoordeel op deze speciale, in gelimiteerde oplage beschikbare uitvoering is € 3.000,-.

EV6 Edition

De eveneens nieuwe EV6 Edition biedt meer luxe dan de Light Edition en combineert deze met de 77.4kWh accu voor een theoretische actieradius tot 528 kilometer. De extra rijk uitgeruste EV6 is bovenop de Light Edition voorzien van een dodehoekassistent, kruisend verkeerassistentie achter, uitstapbeveiliging, een inzittendensensor achterin, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie en een lendesteun voor de passagiersstoel. Hij is in dezelfde kleuren leverbaar als de Light Edition en tegen een meerprijs van € 500,- uit te voeren met 20 inch lichtmetalen velgen.

De EV6 Edition heeft een vanafprijs van € 51.995,- en een productvoordeel van € 2.500,-. Hij is te rijden met een bijtelling vanaf € 290,- per maand.

GT-Line Edition

De derde nieuwe uitvoering van de EV6 is de GT-Line Edition met 77,4 kWh accu (theoretische actieradius 504 km). Hij combineert een rijkere uitrusting met de uitstraling van de GT-Line. Bovenop de uitrusting van de Edition is deze sportieve uitvoering onder meer voorzien van een automatische achterklep, auto flush portiergrepen, matrix LED-koplampen, dynamische LED-knipperlichten, een warmtepomp, voorstoelen met een relaxfunctie en een draadloos oplaadstation voor smartphones.

Van binnen onderscheidt hij zich van de andere twee Editions met zijn zwarte hemelbekleding, de ambient lighting en de bekleding in suède en vegan leder. Vanbuiten valt hij op met GT-Line bumpers, de wielkastrandafwerkingen in carrosseriekleur en de 20 inch lichtmetalen velgen. Hij wordt standaard geleverd in Runway Red metallic en is tegen een meerprijs van € 795,- beschikbaar in de metallic lak kleuren Aurora Black Pearl, Yacht Blue of Snow White Pearl.

De achterwielaangedreven EV6 GT-Line Edition heeft een vanafprijs van € 57.995,- en een productvoordeel van € 1.500,-. Hij is te rijden met een bijtelling vanaf € 331,- per maand.