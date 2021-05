Kia EV6

Kia EV6 per direct te bestellen

3 mei 2021 | De Kia EV6 is per direct te bestellen. Kia maakt het bestellen versneld mogelijk gezien de grote interesse bij de Kia-dealer. De sportieve en extra luxe GT-Line RWD met 229 pk, een theoretisch bereik van meer dan 510 km en een vanafprijs van 56.895 euro is de meest gereserveerde uitvoering.

Info Deel Techniek Prijs Autokosten Forum