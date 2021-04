Kia EV6 nu te reserveren

1 april 2021 | Snelle beslissers kunnen vanaf nu een reservering plaatsen om als één van de eersten de geheel nieuwe Kia EV6 te bestellen. Een reservering voor de elektrische crossover is nu te plaatsen met een betaling van 100 euro. Degene die reserveert krijgt de betaling in alle gevallen weer terug.

De verschillende uitvoeringen, inclusief de GT en GT-Line, zijn nu te zien en te reserveren op de Kia-website. De nieuwe elektrische Kia is via '3D-visualiser'-technologie te ontdekken en de EV6 GT en GT-Line kunnen worden ervaren in virtual reality. Nederlanders die een reservering hebben gemaakt, worden op de hoogte gehouden van al het nieuws rond de EV6 en hebben de exclusieve mogelijkheid om medio mei als eerste een bestelling te plaatsen.

De speciale reserveringssite biedt keuze uit drie verschillende versies. De standaard EV6, met achterwielaandrijving en 58 kWh, is te reserveren vanaf € 44.595,-. Deze versie heeft een theoretisch bereik van tot 400 kilometer en is extra rijk uitgerust. Zo is elke EV6 standaard voorzien van onder meer de dual curved 12.3 inch displays, een navigatiesysteem met Kia connected diensten, een smart key, snelwegassistentie (HDA), autonome noodremassistentie (FCA), intelligente snelheidsbordenherkenning (ISLA), stoelverwarming vóór en dual climate control. Verder beschikt de EV6 standaard over 19 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen en privacy glass. De EV6 zal ook verkrijgbaar worden met een extra grote accu van 77.4 kWh met een theoretisch bereik van meer dan 510 kilometer. De meerprijs van deze uitvoering wordt medio mei bekend gemaakt.

De tweede uitvoering waarvoor per direct een reservering geplaatst kan worden is de EV6 GT-Line. Deze sportieve uitvoering biedt onder meer het GT-line exterieur en interieur, bekleding van suède en vegan leder, LED ambient lighting en elektrisch verstelbare voorstoelen (bestuurdersstoel met geheugenfunctie). De achterwielaangedreven EV6 GT Line heeft een 77.4 kWh sterke accu, waarmee in theorie meer dan 510 kilometer op één lading kan worden gereden. Hij wordt tevens leverbaar met vierwielaandrijving (AWD) en beschikt dan over twee elektromotoren en 20 inch lichtmetalen velgen. De RWD-versie heeft een vanafprijs van € 56.895,-. De meerprijs van de AWD-versie wordt medio mei 2021 bekend gemaakt.

De derde uitvoering is de EV6 GT die in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert. Deze topuitvoering beschikt standaard over vierwielaandrijving (AWD), een 77.4 kWh sterke accu, en heeft dankzij twee performance elektromotoren 430 kW / 584 pk. Hij valt direct op met zijn ultrasportieve uitstraling van binnen en buiten. Zijn uitrusting is rijker dan die van de andere uitvoeringen. Hij is onder meer voorzien van Intelligent LED-koplampen, automatische flush-portiergrepen, een performance remsysteem, 21-inch GT-wielen, Sport kuipstoelen en een premium soundsystem. De topuitvoering van de EV6 heeft een vanafprijs van € 63.595,- en is leverbaar vanaf het vierde kwartaal van 2022.

De eerste 1.000 personen die vóór 30 april een reservering plaatsen, profiteren niet alleen van de mogelijkheid om als eerste te kunnen bestellen, maar krijgen ook de mogelijkheid om het eerste jaar tegen sterk gereduceerde tarieven te laden bij het snellaadnetwerk van IONITY. Het tarief wordt op een later moment bekend gemaakt. Deze exclusieve club krijgt eveneens toegang tot een laadnetwerk met meer dan 210.000 Europese laadpunten waar tegen speciale tarieven kan worden geladen. Deze voordelen gelden ook voor de EV6 GT die vóór 30 april wordt gereserveerd en vóór 31 december 2022 definitief wordt besteld.

