Kia EV6 krijgt pre-conditioning voor batterij

De Kia EV6 kan zijn batterij onder optimale omstandigheden in 18 minuten van 10% tot 80% opladen, dankzij de 800V-laadtechnologie. Bij lagere temperaturen kan dit langer duren. De preconditioning aanpassing zorgt bij kouder weer dat de oplaadtijd met tot 50% kan worden verkort.

De aanpassing omvat ook een wijziging van het navigatiesysteem. Na de aanpassing kan de EV6 de batterij, indien zijn temperatuur lager is dan 21 graden en de resterende batterijcapaciteit groter is dan 24%, automatisch voorverwarmen wanneer de bestuurder een DC-snellader als bestemming in het navigatiesysteem instelt. De conditionering wordt automatisch gedeactiveerd wanneer de juiste batterijtemperatuur is bereikt.

Kia Nederland raadt EV6-rijders die geïnteresseerd zijn in deze aanpassing aan, om dit kenbaar te maken bij de Kia-dealer voorafgaand aan een regulier werkplaatsbezoek.