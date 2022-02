Kia EV6 is Auto van het Jaar 2022

28 februari 2022 | De Kia EV6 is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2022. De volledig elektrische crossover werd door een 59-koppige jury, bestaande uit autojournalisten uit 22 Europese landen, uitgeroepen tot algemeen winnaar.De Kia EV6 nam het op tegen meer dan zestig concurrerende modellen die ook in 2021 op de markt zijn gebracht. In november vorig jaar bracht de COTY-jury de longlist terug tot een shortlist van zeven genomineerden, waaronder zes elektrische auto's.

De Kia EV6 kreeg van de internationale jury in totaal 279 punten, gevolgd door de Renault Mégane E-Tech (265 punten), Hyundai IONIQ 5 (261 punten), Peugeot 308 (191 punten), Škoda Enyaq iV (185 punten), Ford Mustang Mach-E (150 punten) en Cupra Born (144 punten).

Frank Janssen, voorzitter van de jury van de Car of the Year award: "Het is goed om te zien dat de award dit jaar is toegekend aan de Kia EV6. De prijs is welverdiend, omdat het merk hard aan deze auto heeft gewerkt. De progressie die Kia heeft geboekt in de afgelopen jaren is echt indrukwekkend."

Jason Jeong, President van Kia Europe: "Het is een grote eer om de Car of the Year 2022 award te hebben gewonnen. Onze EV6 is de eerste Kia ooit die deze prestigieuze prijs wint. Het is een baanbrekende auto, ontworpen om elektrische mobiliteit aantrekkelijk en toegankelijk te maken door een indrukwekkend bereik, ultrasnelle laadmogelijkheden, een ruim en hightech interieur en dynamische rijkwaliteiten. De EV6 is een opwindende voorbode van wat we nog meer in petto hebben."

De EV6 is de eerste Kia die is gebaseerd op het Electric-Global Modular Platform (E-GMP) van het merk. Dankzij deze slimme basis biedt de EV6 een volop binnenruimte, een theoretisch rijbereik van maximaal 528 kilometer en snelle 800V-laadmogelijkheden waarmee Kia-rijders onder ideale omstandigheden in 18 minuten van 10 tot 80 procent kunnen opladen.

De EV6 is ook de eerste Kia die is ontworpen volgende de nieuwe ontwerpfilosofie 'Opposites United', die is geïnspireerd op de contrasten tussen natuur en mens. Centraal in deze ontwerpfilosofie staat een nieuwe visuele identiteit die positieve krachten en natuurlijke energie oproept, met contrasterende combinaties van scherpe stilistische elementen en sculpturale vormen.

De 2022 Car of the Year award is de meest recente prijs die aan de inmiddels veelgeprezen EV6 is toegekend. Andere recente awards zijn: 2022 Irish Car of the Year; 2022 What Car? 'Car of the Year', 'Crossover of the Year 2021' volgens TopGear, en de 'Premium'-award in de Duitse Auto van het Jaar 2022-verkiezing.

