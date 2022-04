Kia EV6 GT eind 2022 in Nederland

De EV6 GT is ontwikkeld om onder alle omstandigheden topprestaties te bieden. Het speciale remsysteem, de aangepaste besturing en de op maat gemaakte ophanging beloven een extra dynamisch rijgedrag. Met Drive Mode Select kunnen bestuurders het karakter van de auto aanpassen.

De EV6 is de eerste Kia die is ontworpen volgens de nieuwe 'Opposites United' designfilosofie van het merk. Van voren maakt hij impact met de kenmerkende 'Digital Tiger Face' met adaptieve LED-verlichting en dynamische richtingaanwijzers, terwijl de gespierde spatborden en de schelpvormige motorkap met sterke karakterlijnen de EV6 GT een krachtige uitstraling geven. De unieke GT-voorbumper maakt de EV6 visueel breder.

Het aerodynamische profiel van de EV6 GT bevat prominente karakterlijnen die kracht en vasthoudendheid toevoegen, terwijl de kenmerkende daklijn en aflopende C-stijlen een slank crossover-silhouet creëren. Andere opvallende stylingelementen zijn de 21 inch lichtmetalen velgen en de neon-kleurige remklauwen. Aan de achterzijde maken een extra grote spoiler en een unieke bumper en diffuser de GT-uitstraing compleet.

Het interieur van de EV6 GT combineert sportiviteit met comfort en functionaliteit. De suède kuipstoelen met metalen GT-inzetstukken en groene biezen zijn ware blikvangers en beloven ondersteuning tijdens dynamische ritten en comfort voor het afleggen van lange afstanden. Het dashboard en de middenarmsteun zijn afgewerkt met speciale GT-sierpanelen en de GT-sfeerlichting claimt een rustgevende ambiance in het donker.

De dubbele, gebogen 12,3 inch grote infotainmentdisplays geven alle rij-, connectiviteits- en entertainmentfuncties weer. Het tweespaaks stuur bevat een speciale GT Drive Mode-selector, waarmee het karakter van de auto kan worden aangepast.

De elektrische aandrijflijn met dubbele elektromotor is speciaal ontwikkeld om prestaties te leveren. De voorin gemonteerde motor van 160 kW (218 pk) werkt samen met een achterin gemonteerde variant van 270 kW (367 pk). Het gecombineerde vermogen van deze aandrijflijn bedraagt 430 kW (585 pk), met een maximumkoppel van 740 Nm. De aandrijving wordt naar alle vier de wielen geleid.

De EV6 GT kan in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren en heeft een topsnelheid van 260 km/u. Een elektronisch gelimiteerd slipdifferentieel (e-LSD) zorgt voor een extra tractie en stabiliteit in bochten door automatisch het koppel naar de wielen met de meeste grip over te brengen. Het remsysteem heeft geventileerde schijfremmen (voor 380 mm en achter 360 mm).

Het 77,4 kWh accupakket van de EV6 GT en het 800V-oplaadsysteem beloven een theoretische rijbereik van 424 km en de mogelijkheid om onder ideale omstandigheden in 18 minuten van 10-80% op te laden.

De EV6 GT beschikt ook over een Vehicle-to-load (V2L)-functie, die tot 3,6 kW aan vermogen levert en in staat is om bijvoorbeeld een 55-inch televisie of een airconditioner meer dan 24 uur tegelijk te laten werken. Het systeem kan óók een andere EV opladen.

De Kia EV6 GT is nu te bestellen en de eerste exemplaren arriveren naar verwachting vanaf eind 2022 in Nederland. De GT is onder meer standaard voorzien van het Meridian® Premium Sound System met 14 speakers en Active Sound Design, automatische flush-portiergrepen, een slimme automatische achterklep, een glazen schuif-kanteldak, intelligente matrix LED-koplampen, dynamische LED-knipperlichten, een 360-graden camera, een dodehoekcamera en een head-up display met augmented reality. Ook standaard op dit topmodel zijn het elektronisch instelbare onderstel en het elektronische sperdifferentieel.

Het sportieve topmodel van de EV6-reeks wordt standaard geleverd in Runway Red metallic. Andere lakken zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.