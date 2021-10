Kia EV6 nu bij de dealer

7 oktober 2021 | Nederland is een elektrische auto rijker. Vanaf dit weekend staan de eerste exemplaren bij de Kia-dealer. Het grote bereik, de 800V laadcapaciteit, de technologie en zijn interieurruimte kenmerken deze elektrische crossover-SUV. Het is de eerste Kia die is gebaseerd op het E-GMP platform dat speciaal is ontwikkeld voor elektrische auto's.

Sinds de onthulling eerder dit jaar staat de Kia EV6 volop in de belangstelling. De eerste te reserveren exemplaren waren dan ook snel vergeven. De elektrische auto van Kia is te bestellen in vier verschillende uitvoeringen, waarvan het merendeel te specificeren is met de grote 77.4 kWh batterij.

Van alle tot nu toe in Nederland bestelde exemplaren is de GT-Line RWD met 229 pk, een theoretisch bereik van 528 km en een vanafprijs van € 56.895,-, de meest gekozen versie. Deze sportieve uitvoering heeft alle luxe van de standaard EV6 én de EV6 Plus en is daarboven voorzien van onder meer een glazen schuif-/kanteldak, matrix LED-koplampen, een combinatie van suède en vegan lederen bekleding en op afstand bedienbare parkeerassistentie. Afhankelijk van de uitvoering is de EV6 in tot tien carrosseriekleuren te bestellen. De door Nederlandse klanten tot nu toe meest gekozen kleur is Aurora Black Pearl.

