5 EuroNCAP sterren voor Kia EV6

Op zoek naar een Kia EV6 77 kWh GT-Line?

Nederland Mobiel heeft er 2 vanaf € 57.923,-

EuroNCAP prees het passagierscompartiment van de EV6 omdat het stabiel bleef tijdens de frontale botsingstest en goede bescherming bood voor de knieën en het dijbeen van alle inzittenden. De tests met de voorstoelen en hoofdsteunen toonden een goede bescherming tegen een whiplash bij een aanrijding van achteren. In de zijdelingse barrièretest en de zwaardere paalbotsingstest scoorde de EV6 maximale punten, voor een uitstekende bescherming van alle kritieke lichaamsdelen van bestuurders en passagiers.

De EV6 scoorde ook goed in de tests gericht op kinderen, waarbij de auto alle kritieke lichaamsdelen van dummies van zes- en tienjarige passagiers beschermde. Bij het testen van de veiligheidstechnologieën van de EV6 benadrukte Euro NCAP de prestaties van het Automatic Emergency Braking (AEB)-systeem, dat goed reageerde op andere voertuigen en botsingen vermeed in de meeste testscenario's.

Andere veiligheidskenmerken die bij de EuroNCAP positief zijn opgevallen, waren het Multi-Collision Braking (MCB) van de EV6 dat automatisch de remmen activeert na een botsing om secundaire aanrijdingen te voorkomen, en het eCall-systeem dat de hulpdiensten waarschuwt bij een ongeval.

Aan de basis van de uitstekende prestaties van de Kia EV6 op het gebied van veiligheid staan het sterke Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en de stijve carrosseriestructuur. De veiligheid in het passagierscompartiment is verder verbeterd door het gebruik van staal met een ultrahoge treksterkte. De hot-stamping tijdens het productieproces heeft geleid tot een torsiestijfheid van 48,5. De EV6 heeft in totaal zeven geavanceerde airbags, waaronder een zijairbag in het midden die helpt beschermen tegen een botsing van de hoofden van de bestuurder en de voorpassagier. De EV6 is standaard uitgerust met Vehicle Stability Management (VSM) en Electronic Stability Control (ESC) om bestuurders te helpen de controle te behouden tijdens het remmen en het nemen van bochten.