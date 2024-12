De EV6 was op drie manieren baanbrekend. Het was de eerste Kia die puur als elektrische auto was ontwikkeld, de eerste Kia met 800-volt techniek en de eerste Kia volgens de "Opposites Unite"-stijl. Inmiddels geeft het topmodel van Kia, de EV9, een nieuwe invulling aan die huisstijl. De pas geïntroduceerde EV3 bedient zich van nog modernere techniek. En dus is de EV6 voor modeljaar 2025 op alle punten gemoderniseerd.

Facelift

Nog steeds heeft de EV6 een atletische basisvorm die het midden houdt tussen een hatchback en een cross-over. Omdat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor, heeft de EV6 een korte neus. Dat zorgt voor een betere stroomlijn en meer ruimte voor de inzittenden. Onder de noemer "Opposites Unite" worden vloeiende lijnen afgewisseld met harde vouwen.

Echter, voorheen was de neus abstract en in navolging van de EV3 en EV9 heeft de EV6 na deze facelift gespleten koplampen voor een meer extravagante uitstraling. Bovendien is de techniek verbeterd met meer elementen per lamp waardoor de bundel nog preciezer kan worden gericht (o.a. rijden met grootlicht, zonder tegenliggers te verblinden). De voorbumper is iets breder geworden voor een (nog) stoerdere uitstraling. In de onderbumper is een actieve spoiler te vinden die opent en sluit afhankelijk van de vereiste hoeveelheid koeling van de rijwind. Heel bijzonder: om het silhouet in het donker te benadrukken zijn onder de achterspoiler kleine lampjes te vinden die de flank verlichten.

Ruimte en uitrusting

Bij het plaatsnemen in de vernieuwde EV6 valt direct op dat een groot probleem is opgelost. Aanvankelijk had de EV6 een vreemdsoortig laag dashboard gecombineerd met hoge stoelen en dat zorgde voor een vreemde zitpositie. De stoelen zijn voortaan beter in hoogte (of eigenlijk "laagte") verstelbaar, waardoor de zit achter het nieuwe stuurwiel veel natuurlijker is. Onder de voorstoelen is geen ruimte voor de voeten van de achterpassagiers. Echter, de beenruimte is zo overvloedig dat dat in veel gevallen helemaal niet noodzakelijk is! Let op dat de achterklep niet erg ver opent, waardoor menigeen er het hoofd tegen stoot.

„Dankzij slimme ondersteltechniek is de EV6, nog meer dan voorheen, zowel sportief als comfortabel“

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en/of gerecyclede materialen. Glimmend kunststof met zwarte pianolak heeft plaatsgemaakt voor geborsteld metaal. De bekleding van de stoelen en het dashboard gemaakt van plastic afval geeft desondanks een hoogwaardige uitstraling. Het 3d-patroon op het dashboard zorgt zelfs voor een futuristisch element.

Vanaf modeljaar 2025 beschikt de EV6 over het nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Kia, afkomstig van de EV3 en EV9. Het is nu internet-gebaseerd en dat zorgt voor actuele verkeersinformatie en updates zonder de noodzaak de dealer te bezoeken. In de praktijk werkt het ingebouwde systeem zo goed, dat een mobiele telefoon alleen is gekoppeld (draadloos Apple CarPlay en Android Auto) als bron van muziek en niet als brein van de auto. Het audiosysteem van Meridian heeft een klinisch en terughoudend geluid dat daarom ook na vele uren luisteren aangenaam blijft. Dankzij extra geluidsisolatie kan nu nog meer van dit hifi-systeem worden genoten, alhoewel de rust regelmatig wordt doorbroken door een astmatisch fluitend geluid van de airconditioning.

Helaas is de EV6 ook voorzien van alle verplichte veiligheidsvoorzieningen. De auto piept en waarschuwt voor iedere kleinigheid, terwijl dat vaak onterecht is omdat het borden voor een parallelweg of een afslag leest. De EV6 biedt geen enkele speelruimte en daarom maken deze "assistenten" de bestuurder nerveus en dragen ze absoluut niet bij aan de veiligheid. Gelukkig is uitschakelen eenvoudig, maar daar was het natuurlijk niet voor bedoeld. Eén veiligheidsvoorziening is tot vreugde van velen komen te vervallen: de EV6 laat geen oorverdovende piep meer horen tijdens het achteruitrijden.

Elektrische auto

De ontwikkelingen op het gebied van batterij-techniek gaan snel en daarom is de vernieuwde EV6 voorzien van geheel nieuwe batterijen. Binnen de bestaande behuizing levert de accu nu meer vermogen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de EV6 goed voor 63 kWh voor 428 km actieradius (was 58 kWh) of 84 kWh voor 582 km bereik (was 77 kWh en 510 km). Tegelijkertijd is de EV6 minder zwaar geworden en is het batterij-management verbeterd waardoor sneller kan worden opgeladen. Zo kan de 84 kWh versie onder ideale omstandigheden nog steeds van 10 tot 80% opladen in 18 minuten terwijl het vermogen is toegenomen. Zeker gezien de prijs zijn dat uitstekende waarden.

Voor deze test is gereden met de 229 pk / 350 Nm sterke versie met achterwielaandrijving. Er is een nog sterkere variant met vierwielaandrijving, maar deze basisversie overtuigt al met een gretige reactie op het stroompedaal, waarna de EV6 overtuigend doorbijt tot zeer hoge snelheden. Het verschil tussen de normale, eco en sportstand is in de praktijk gering, want zelfs in de meest spaarzame modus is de EV6 behoorlijk snel.

Kia maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt door de bestuurder te laten bepalen hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen (tot 150 kW met de 4wd versie). De automatisch stand, gebaseerd op GPS en sensoren, maakt in de praktijk te veel fouten en reageert te traag. De zogenaamde "iPedal"-stand maakt juist rijden met één pedaal mogelijk en is daarom tijdens de test veelvuldig gebruikt.

Weggedrag

De EV6 maakt gebruik van schokdempers die afhankelijk van de frequentie van de oneffenheden in het wegdek meer of minder comfort bieden. Net als de EV3, maakt de EV6 voortaan gebruik van de derde generatie van deze "Smart Frequency Comfort Dampers". De EV6 leent zich nog altijd voor dynamisch en sportief rijden, maar heeft nu ook een meer comfortabele kant.

Conclusie

Wie de broer of zus van een beroemdheid is, wordt vaak niet bij de naam genoemd maar slechts aangeduid als "de broer van" of "de zus van". De ooit zo baanbrekende EV6 wacht nu ook dat lot. De grotere EV9 is namelijk nog charismatischer en de EV3 bundelt (bijna) alle sterke punten van de EV6 en EV9 in een compacter en voordeliger model.

Dat wil niet zeggen dat er iets mis is met deze grote broer van de EV3 dan wel kleine zus van de EV9. Omdat de EV6 in de basis is ontworpen als elektrische auto biedt deze middenklasser bovengemiddeld veel binnenruimte. De EV6 biedt de modernste techniek op het gebied van elektrische aandrijving met een 800 volt batterij, veel mogelijkheden tot regenereren en een sterke, levendige elektromotor. Dankzij slimme ondersteltechniek is de EV6, nog meer dan voorheen, zowel sportief als comfortabel. De EV6 houdt daarmee perfect het midden tussen de EV3 en EV9.