Kia plaatst gigantische EV3

De realisatie van de enorme EV3 vergde maanden van voorbereiding en uitvoering. Vanaf september 2024 heeft een team van vier specialisten van BlowUps continu aan het project gewerkt, en op piekmomenten zelfs zeven mensen. Net als bij zijn voorgangers was het minutieus reproduceren van de kenmerkende designdetails en de integratie van de verlichting een van de grootste uitdagingen.

De basis van de carrosserie werd gefreesd uit EPS 200-blokken met behulp van een speciale Kuka Robot. Vervolgens werd de constructie als een driedimensionale puzzel in elkaar gezet. Hij is gemaakt van in meerdere lagen aangebracht glasvezelversterkt polyester dat is geplamuurd, geschuurd en gespoten voor een perfecte afwerking. De totale constructie heeft een gewicht van zo'n 2.000 kilogram.

Nummer vier in een reeks

De Giant EV3 is alweer de vierde blikvanger van Kia die zijn opwachting maakt langs de A2 in Breukelen. De eerste was de limoengroene Giant Picanto, die in 2011 op de catwalk werd geplaatst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Kia Nederland. Deze Picanto werd in 2014 vanwege het WK voetbal oranje gespoten en is in 2017 opgevolgd door een rode Picanto van de volgende generatie. Deze werd op zijn beurt in 2021 vervangen door de rode EV6, die voortaan samen met de EV3 de aanblik van Breukelen opsiert.