Kia EV3 is World Car of 2025

De EV3 brengt de innovaties van het emissievrij rijdende topmodel van Kia, de EV9, naar een breder publiek en zet daarmee nieuwe stappen in het segment van compacte elektrische SUV's. Hij combineert een vooruitstrevend exterieur met een functioneel interieur met de prijswinnende combinatie van ruimte, comfort en gebruiksgemak.

Met zijn actieradius van maximaal 605 km (theoretisch) en een oplaadtijd van 31 minuten (onder ideale omstandigheden) van 10 tot 80 procent, maakt de EV3 elektrisch rijden makkelijker. En met de geavanceerde functies waaronder de AI-assistent, de rijhulpsystemen en over-the-air updates blijft Kia de gebruikerservaring doorlopend verbeteren.

"Het is een grote eer voor iedereen bij Kia dat de EV3 is bekroond tot World Car of the Year 2025. Deze onderscheiding is niet alleen de nieuwste bevestiging van onze wereldwijde leiderschapspositie op het gebied van designgedreven, geavanceerde en duurzame mobiliteitsoplossingen, maar is ook een waardering voor de toonaangevende eigenschappen waarmee de EV3 de gebruikerservaring opnieuw vormgeeft," zegt Ho Sung Song, President en CEO van Kia.

Eerdere World Car Awards gewonnen door Kia: