Kia EV3 wint Red Dot Award

De bestverkochte auto van Nederland in 2025 tot nu toe is het toonbeeld van de 'Opposites United' designfilosofie van Kia, waarbij ogenschijnlijk tegengestelde elementen samensmelten tot een harmonieus ontwerp. De volledig elektrische SUV combineert een zelfverzekerde uistraling met een dynamisch silhouet. Het compacte exterieur contrasteert met het open en ruime interieur, dat functionaliteit koppelt aan een gevoel van rust.

Het design van de EV3 is strak en robuust, met brede schouders en een krachtige uitstraling. De naadloze overgang tussen de C-stijl en het achterruitglas creëert een verfijnde uitstraling, zonder afbreuk te doen aan het compacte profiel. De verticale koplampen aan de strakke voorzijde versterken de brede, assertieve indruk.

Het interieur is ontworpen met oog voor technologie. Met een panoramisch breedbeeldscherm dat essentiële rij- en infotainmentfuncties samenbrengt. De middenconsole met uitschuifbaar tafelblad benadrukt de functionaliteit en het doordachte karakter van het ontwerp.

Red Dot Design Award

De Red Dot Award is een van de meest gerenommeerde internationale designprijzen met focus op productdesign, communicatie en conceptontwikkeling. De titel 'Best of the Best' is de hoogste onderscheiding binnen de competitie en wordt alleen toegekend aan de meest innovatieve ontwerpen. Kia ontvangt deze prijs op 8 juli 2025 tijdens het Red Dot Gala in het Aalto Theater in Essen, Duitsland.