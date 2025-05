5 EuroNCAP sterren voor Kia EV3

De Kia EV3 werd beoordeeld in vier categorieën en presteerde gedurende het hele testtraject op een hoog niveau. De bestverkochte auto van Nederland in 2025 tot nu toe behaalde 83% voor de bescherming van volwassen inzittenden, 84% voor de bescherming van kinderen, 78% voor kwetsbare weggebruikers, waaronder voetgangers (77% zonder DriveWise ADAS Pack), en 78% in de categorie 'safety assist' (67% zonder DriveWise ADAS Pack). Het DriveWise ADAS Pack maakt gebruikt van een combinatie van camera's en radars om gevaarlijke situaties te detecteren en de bestuurder te ondersteunen tijdens het rijden en manoeuvreren.

Euro NCAP prees de EV3 om het maximale aantal behaalde punten in de zijbarrièretest voor de bescherming van volwassen inzittenden, waarbij hij ook een goede bescherming bood aan alle kritieke gebieden voor passagiers met een leeftijd van zes of tien jaar. De EV3 kreeg ook lof voor het standaard aanwezige direct driver status monitoringsysteem en het geavanceerde eCall dat bij een ongeval automatisch hulpdiensten alarmeert. Ook het hoogwaardige Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en de stijve carrosseriestructuur van de EV3 droegen bij aan de gunstige veiligheidsbeoordeling.

In Nederland is het DriveWise ADAS Pack standaard aanwezig op de EV3 GT-Line en GT-PlusLine en optioneel op de EV3 Air, Plus en Plus Advanced.