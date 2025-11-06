Kia EV3 nu ook als Cargo

De basis Cargo-conversiekit bestaat uit een 12 mm dikke houten antislip laadvloer, een geïntegreerde opstaande rand van circa 50 mm in zwart gepoedercoat staal en een bagagenet bij de B-stijl. De basiskit kan worden uitgebreid met diverse extra's zoals verzonken aluminium sjorrails, een stalen kopschot, een bergruimteluik of dodehoekspiegels. Een belangrijk voordeel is dat de conversiekit niet alleen beschikbaar is voor nieuw te bestellen exemplaren, maar ook voor voorraad- of gebruikte modellen.

De adviesprijs van de basiskit bedraagt € 2.050 inclusief montage door Veth Automotive. Kia biedt twee jaar garantie op de kit.

De Kia EV3 Cargo is bedoeld voor de emissievrije levering van bijvoorbeeld pakketten, gereedschap of onderdelen. De 81,4 kWh batterij van de elektrische besteller heeft een theoretisch bereik van maximaal 605 km. Onder optimale omstandigheden is snelladen van 10% tot 80% mogelijk in slechts 30 minuten.

De Kia EV3 Cargo is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, van de Air tot de sportieve GT-PlusLine. De auto is te bestellen vanaf € 31.934. Net als alle andere Kia-modellen heeft ook de EV3 Cargo tot 10 jaar of 150.000 km garantie.