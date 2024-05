Kia onthult EV3

De EV3 sluit met zijn opvallende daklijn en geometrische carrosserie aan bij de 'Opposites United' designfilosofie van het merk. De combinatie van positieve en emotionele elementen en rationele en logische factoren heeft geresulteerd in een uniek ontwerp.

De Kia EV3 heeft een zeer assertieve uitstraling. De verticale koplampen die aan de uiteinden van het front zijn geplaatst, dragen bij aan de brede en zelfverzekerde uitstraling. De nieuwe, robuuste interpretatie van het zogenaamde Tiger Face bevat het nieuwste kenmerkende Star Map verlichtingsconcept van het merk. De verticaal geplaatste dagrijlichten benadrukken het Tiger Face-ontwerp meer en versterken het karakter van de EV3.

De 19-inch diamantgeslepen wielen behoren tot de visueel meest opvallende elementen van de nieuwe elektrische SUV. Ze drukken de designfilosofie van het merk uit met een combinatie van unieke, geometrische graphics en een contrasterende afwerking.

De achterkant van de EV3 belichaamt zijn vormtaal en de doelgerichte houding. De opvallende sierlijn benadrukt de verbinding tussen het stoere ontwerp van de C-stijl en de dynamische daklijn en versterkt het gevoel van kracht van de auto. Ook de soepele verbinding van de stijlen met de brede schouderlijnen van de auto versterkt het brede en zelfverzekerde postuur. Het ontwerp van de achterlichten is geometrisch en integreert met de achterruit.

De Kia EV3 is 4.300 mm lang, 1.850 mm breed, 1.560 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.680 mm. Hij wordt leverbaar in negen carrosseriekleuren, waarvan er vier exclusief zijn voor dit nieuwe model: Shale Grey, Aventurine Green, Frost Blue en Terracotta.

De Kia EV3 GT-Line maakt nog meer visuele indruk. De technische, verticale en horizontale graphics van deze sportieve uitvoering creëren een gedurfdere uitstraling en contrasteren met de grote, zwarte carrosseriedelen. De karakteristieke onderbumper van de EV3 GT-Line is verbonden met, en geïntegreerd in, de carrosserie. Het technische en grafische design is ook terug te zien aan de achterzijde van de auto, met een karakteristieke driehoekige vleugelconfiguratie op de onderste bumper.

Interieur

De EV3 biedt aan vijf personen. Door tegengestelde elementen op een precieze en eenvoudige manier te combineren, heeft Kia een zeer functioneel en effectief interieur gecreëerd met een eigen ambiance.

Het strakke dashboard zorgt met zijn scherpe lijnen voor een futuristisch en inspirerend gevoel van doelgerichtheid. Het 12,3-inch infotainment touchscreen wordt gecombineerd met een 5-inch touchscreen voor de klimaatregeling en een 12,3-inch cluster. Het scherm strekt zich uit tot het midden van het dashboard en geeft de passagier op de voorstoel toegang tot functies zoals entertainment en navigatie.

Veel van de functies van de EV3 kunnen worden bediend met een aanraking van de stuurwielknoppen, waaronder de rijmodus, de cruisecontrol, het entertainment en de navigatie. Een verdere reeks knoppen, geïntegreerd in een strook onder het centrale scherm, verschaft de controle over meerdere functies.

De bestuurder en voorpassagier worden van elkaar gescheiden door een middenconsole met een schuiftafel en een flexibele opbergruimte. Het onderste gedeelte kan worden gebruikt om drankjes, snacks en zelfs kleine tassen op te bergen. De schuiftafel benadrukt de lounge sfeer in de EV3. Samen met de meervoudig instelbare sfeerverlichting en ultracomfortabele stoelen, die zijn voorzien van USB-C opladers en een ontspanningsmodus, zorgt de schuiftafel ervoor dat de inzittenden kunnen ontspannen met hun laptop of tablet wanneer de EV3 geparkeerd staat of aan het opladen is.

Bij het ontwerpen van het interieur van de EV3 zochten de designers van Kia inspiratie in de natuur en deze aanpak heeft een invloed gehad op de toegepaste kleuren en het materiaalgebruik. Het subtiel grijze interieur is geïnspireerd op de natuurlijke elementen lucht, aarde en water. Het interieur van de GT-Line is exclusief verkrijgbaar in de kleur Onyx Black.

Zoals elk nieuw model dat Kia introduceert, bevat ook de EV3 verschillende duurzame interieurmaterialen. Op het dashboard en de deurbekleding is gerecyclede stof aangebracht om een ​​warm en luxueus gevoel te creëren. In een aantal delen van het interieur is polyethyleentereftalaat (PET) toegepast, een van de gemakkelijkst te recyclen kunststoffen ter wereld. Het materiaal is onder meer verwerkt in de hemelbekleding, de armleuningen van de deuren, de stoelbekleding, vloermatten en de bagageruimte.

Elektrische aandrijflijn

De nieuwe compacte elektrische SUV van Kia beschikt over een elektrische aandrijflijn met voorwielaandrijving. Ook de EV3 is gebaseerd op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) met de nieuwste accutechnologie van de vierde generatie. Het standaardmodel heeft een batterij van 58,3 kWh en die van de EV3 Long Range heeft een capaciteit van 81,4 kWh.

Beide uitvoeringen zijn uitgerust met een elektromotor van 150 kW / 283 Nm, die een acceleratietijd van 0-100 km/u mogelijk maakt van 7,5 seconden. De maximumsnelheid van de EV3 is 170 km/u.

Net als bij de veel grotere EV9 hebben de ingenieurs van Kia bij het ontwikkelen van de EV3 gestreefd naar het behalen van een optimale efficiency. Zo beschikt hij onder meer over een volledige 3D-afdekplaat aan de onderzijde die bijdraagt aan een indrukwekkend lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,263 Cd. En met de modernste technologie op het gebied van de Battery Management Unit (BMU) en Cell Monitoring Unit (CMU) wordt het hoogspanningsbatterijsysteem zo efficiënt mogelijk ingezet.

De EV3 Long Range heeft een verwacht bereik van maximaal 600 km (WLTP) en het geavanceerde Vehicle Charging Management System zorgt ervoor dat de batterij onder ideale omstandigheden in ongeveer 31 minuten van 10 tot 80 procent kan worden opgeladen.

Uitrusting

Met de Remote Smart Parking Assist kunnen EV3-rijders makkelijk in en uit krappe ruimtes manoeuvreren zonder dat ze in de auto hoeven te zitten. Het 12-inch Head-up Display (HUD) projecteert informatie op de voorruit om de afleiding van de bestuurder tot een minimum te beperken. De EV3 is de eerste Kia met het nieuwe i-Pedal 3.0 waarmee de bestuurder het niveau van regeneratief remmen naar eigen voorkeur kan aanpassen.

Met de EV3 introduceert Kia ook Vehicle-to-Load (V2L) in het segment van compacte, elektrische SUV's. Met deze technologie kunnen externe apparaten zoals laptops, koelboxen of koffiezetapparaten van stroom worden voorzien. En met de Digital Key 2.0 kunnen EV3-rijders hun SUV met een smartphone of smartwatch ontgrendelen en starten. Deze digitale sleutel is ook te delen met vrienden en familie.

Infotainment

De nieuwe EV3 onderscheidt zich in het snel groeiende segment ook met zijn connectiviteits- en entertainmentfuncties, waaronder streambare (gaming)content via de Premium Streaming-service van LG's Automotive Content Platform (ACP) dat werkt met webOS. De belevenis wordt versterkt door het Harman Kardon audiosysteem van de EV3. EV3-rijders kunnen het dashboard en het infotainmentsysteem personaliseren met verschillende, door NBA-teams geïnspireerde displaythema's. Deze thema's tonen de kleuren, graphics en animaties van de teams en kunnen geselecteerd worden via de digitale Kia Connect Store. Kia breidt het aantal keuzemogelijkheden op termijn uit.

De EV3 is de eerste EV van Kia die is uitgerust met een AI Assistant. Deze technologie biedt nieuwe manieren om de functies van de EV3 te gebruiken. Met de integratie van generatieve AI is ook de stemassistent van Kia nu capabeler. Generatieve AI begrijpt complexe contexten door middel van natuurlijk taalbegrip, waardoor het op natuurlijke wijze met gebruikers kan communiceren. De AI-technologie wordt in eerste instantie gelanceerd op de Zuid-Koreaanse markt en wordt op termijn ook in Europa aangeboden.

Tweede helft 2024 in Nederland

De Kia EV3 wordt medio juli gelanceerd in Korea en de Europese introductie volgt in de tweede helft van dit jaar. De Nederlandse vanafprijzen, uitrustingsdetails en technische gegevens worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.