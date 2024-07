Kia maakt prijzen EV3 bekend

De Kia EV3 is 4.300 mm lang, 1.850 mm breed, 1.560 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.680 mm. Hij wordt leverbaar in negen carrosseriekleuren, waarvan er vier exclusief zijn voor dit nieuwe model: Shale Grey, Aventurine Green, Frost Blue en Terracotta.

Technologie en veiligheid

Tot de zogenaamde Advanced Driving Assistance Systems van deze compacte Kia behoren onder meer het eDTVC Electric Dynamic Torque Vectoring Control dat ervoor zorgt dat de EV3 zijn vermogen stabiel op de weg overbrengt. Het Forward Collision-Avoidance Assist, de Lane Keeping Assist, Highway Driving Assist en Reverse Parking Collision-Avoidance Assist beloven bestuurders extra ondersteuning en gemoedsrust.

Ook opvallend zijn de Remote Smart Parking Assist waarmee EV3-rijders makkelijk en veilig in en uit krappe ruimtes kunnen manoeuvreren zonder dat ze in de auto hoeven te zitten. Het 12-inch Head-up Display projecteert informatie op de voorruit om de afleiding van de bestuurder tot een minimum te beperken. En met de Digital Key 2.0 kunnen EV3-rijders hun SUV met een smartphone of smartwatch ontgrendelen en starten. Deze digitale sleutel is ook gemakkelijk te delen met vrienden en familie.

De nieuwe EV3 biedt streambare content via de Premium Streaming-service van LG's Automotive Content Platform (ACP). De belevenis wordt versterkt door de geluidskwaliteit van het optionele Harman Kardon audiosysteem van de EV3. De EV3 wordt op termijn in Europa ook voorzien van een AI Assistant.

Prijzen

De Kia EV3 is er vanaf € 36.995.- en biedt klanten keuze uit twee aandrijflijnen en 5 verschillende uitvoeringen. De Kia EV3 Standard Range (58,3 kWh) heeft een trekgewicht van 300 kg en een rijbereik tot 429 km*. De Long Range (81,4 kWh) heeft een trekgewicht van 1.000 kg en een grensverleggend rijbereik van maximaal 600 km. De meerprijs van de Long Range ten opzichte van de Standard Range is € 4.500,-.

De EV3 Air heeft een vanafprijs van € 36.995,-. Deze instapversie is standaard onder meer voorzien van 17 inch lichtmetalen velgen, 29 inch aan displays, full map navigatie met Kia Connect, een Smart key, adaptieve cruise control, dual zone climate control en parkeersensoren rondom.

De Plus is leverbaar vanaf € 38.695,- en biedt boven de Air onder meer stoel- en stuurwielverwarming, de Digital Key 2.0, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, een automatisch dimmende binnenspiegel en een draadloze smartphonelader. Het arsenaal aan assistentiesystemen van de EV3 is in deze uitvoering verder uitgebreid met dodehoekassistentie en kruisend verkeerassistentie achter. Vanaf deze uitvoering is ook de V2X-technologie standaard.

De Plus Advanced is te bestellen vanaf € 41.195,- en biedt boven de Plus onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, de uitschuifbare middenconsole, vegan lederen bekleding, een slimme automatische achterklep, een glazen schuif-/kanteldak, 19 inch lichtmetalen velgen en de premium Harman Kardon geluidsinstallatie.

De twee sportieve uitvoeringen zijn uitsluitend leverbaar als Long Range. De GT-Line onderscheidt zich van de Plus Advanced niet alleen met zijn sportieve uitstraling, maar ook met de LED-koplampen met projectietechnologie, volledige LED-verlichting achter, de dynamische welkomstverlichting, mesh hoofdsteunen voor, een verwarmbare achterbank, ambient sfeerverlichting en een V2L-adapter. Deze uitvoering heeft een vanafprijs van € 47.195,-.

Het topmodel, de GT-PlusLine, is er vanaf € 49.195,- en biedt boven de GT-Line zaken zoals geventileerde voorstoelen, een elektrisch verstelbare passagiersstoel, voorstoelen met een relaxfunctie, de slimme parkeerassistentie inclusief afstandsbediening, een 3600-camera, een dodehoekcamera en een head-up display.

De Kia EV3 is per direct te bestellen en de eerste exemplaren zijn naar verwachting vanaf begin november 2024 te bewonderen in de showrooms.