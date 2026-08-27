KGM start verkoop vernieuwde Torres EVX

De vernieuwde Torres beschikt over een grote batterij van 81 kWh, die een rijbereik tot 503 km toelaat, een nieuwe interieur met fysieke draai en drukknoppen- voor de klimaatregeling, draadloos Apple Car play en Android Auto, bovenop een dubbele smartphonelader op inductie en een nieuw stuurwiel.

Gelijktijdig met de introductie van het vernieuwde model lanceert KGM de nieuwe Torres EVX Street Series. Deze uitvoering is gebaseerd op de Bronze-versie en krijgt een aantal extra stylingelementen die zorgen voor een meer uitgesproken uitstraling. De Street Series wordt als tijdelijke versie aan het gamma toegevoegd.

De vernieuwde KGM Torres EVX is vanaf heden beschikbaar bij de Nederlandse KGM-dealers. De nieuwe Torres EVX Street Series heeft een consumentenadviesprijs van € 38.990.