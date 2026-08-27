 27 augustus 2026
KGM Torres
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KGM Torres

KGM start verkoop vernieuwde Torres EVX

27 augustus 2026 - KGM start de verkoop van de vernieuwde Torres EVX. De volledig elektrische SUV is voor het nieuwe modeljaar verbeterd en wordt leverbaar in een nieuwe uitvoering: de Torres EVX Street Series.

De vernieuwde Torres beschikt over een grote batterij van 81 kWh, die een rijbereik tot 503 km toelaat, een nieuwe interieur met fysieke draai en drukknoppen- voor de klimaatregeling, draadloos Apple Car play en Android Auto, bovenop een dubbele smartphonelader op inductie en een nieuw stuurwiel.

KGM Torres

Gelijktijdig met de introductie van het vernieuwde model lanceert KGM de nieuwe Torres EVX Street Series. Deze uitvoering is gebaseerd op de Bronze-versie en krijgt een aantal extra stylingelementen die zorgen voor een meer uitgesproken uitstraling. De Street Series wordt als tijdelijke versie aan het gamma toegevoegd.

De vernieuwde KGM Torres EVX is vanaf heden beschikbaar bij de Nederlandse KGM-dealers. De nieuwe Torres EVX Street Series heeft een consumentenadviesprijs van € 38.990.