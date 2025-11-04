KGM vernieuwt Torres

Aan de buitenzijde onderscheidt de vernieuwde Torres EVX zich door een nieuw 20-inch velgdesign. Binnenin en onderhuids kreeg de SUV echter een uitgebreide technische en technologische verbetering. â€‹Naast het grotere batterijpakket adopteert de EVX diverse innovaties van de nieuwe Torres Hybrid, waaronder:

een panoramisch schuifdak,

het vernieuwde Athena 2.0 infotainmentsysteem,

een nieuwe Smart Key,

en een verbeterde ophanging met Smart Frequency Damping.

Specifiek voor de EVX zijn er bovendien LED-koplampen met hogere lichtopbrengst en gelamineerde zijruiten vooraan voor extra comfort en stilte aan boord. De aandrijving blijft onveranderd met een 207 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De nieuwe 81 kWh LFP-batterij levert een rijbereik van 503 km WLTP.

Meer uitrusting, zelfde prijs

Ondanks de verbeterde batterij en rijkere standaarduitrusting blijven de prijzen nagenoeg gelijk. De Torres EVX Bronze krijgt voortaan extra parkeersensoren vooraan, dakrails en een knie-airbag voor de bestuurder. Een warmtepomp is optioneel verkrijgbaar en standaard vanaf de Platinum-uitvoering. De elektrische kofferklep, eerder exclusief voor de Titanium-versie, is nu standaard op de Platinum. Daarnaast zijn er personalisatieopties, zoals het Plus Pack met panoramisch schuifdak en de two-tone lak met contrasterend dak (afhankelijk van de versie). KGM introduceert bovendien de Torres EVX Business, gebaseerd op de Platinum Plus-variant. Deze fleetuitvoering richt zich op professionele klanten en biedt gratis metaalkleur én een gratis 360 graden-camera. De vernieuwde KGM Torres EVX is per direct te bestellen bij de officiële KGM-dealers. De catalogusprijs blijft ongewijzigd, vanaf €41.250 incl. BTW en afleverkosten. De eerste exemplaren worden in november 2025 verwacht in de Nederlandse showrooms.