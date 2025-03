KGM Torres nu ook als bedrijfswagen

Deze bedrijfswagenversie heeft de aandrijflijn en technologie van de Torres EVX SUV waarmee het Koreaanse KGM in 2024 voet op Nederlandse bodem zette. Voor de VAN-uitvoering is de achterbank verwijderd en de laadruimte afgeschermd met een solide wand. Via de twee achterportieren en de achterklep is de laadruimte bereikbaar. Het maximum trekgewicht (geremd) bedraagt 1.500 kg.

De KGM Torres EVX VAN heeft een gestroomlijnde en moderne voorzijde met een gesloten grille, actieve 'aero-shutters' en een kenmerkende led-lichtbalk. Ook heeft de elektrische bedrijfswagen lichtmetalen wielen met een aerodynamisch design. De C-stijlen en dakrails zijn in zwart uitgevoerd, wat aansluit bij de geblindeerde achterste zijruiten. Op het dashboard zijn fysieke toetsen tot een minimum beperkt. Achter het stuurwiel bevindt zich een 12,3-inch digitaal instrumentarium, met daarnaast een eveneens 12,3-inch centraal touchscreen voor het infotainmentsysteem met Apple Carplay en Android Auto.

De nieuwe bedrijfswagen van KGM heeft standaard een breed scala aan veiligheids- en assistentiesystemen. Intelligent Adaptive Cruise Control en Centering Lane Keeping Assist houden de auto binnen de rijstrook en op veilige afstand van de voorganger. Vier radars houden weggebruikers in de dode hoeken in de gaten. Autonomous Emergency Braking voorkomt aanrijdingen onder verschillende omstandigheden en Emergency Lane Keeping biedt zelfs ondersteuning bij een plotselinge uitwijkmanoeuvre.

Elektrische bedrijfswagen

De batterij en aandrijflijn van de KGM Torres EVX VAN zijn het resultaat van samenwerking tussen KGM en BYD. Zo is de lithiumijzer-fosfaat (LFP) Blade Battery met een capaciteit van 73,4 kWh van BYD. Daarmee biedt de Torres bedrijfswagen een actieradius tot 441 km (theoretisch volgens WLTP). Het opladen van de batterij kan met maximaal 120 kW aan een DC-snellader.

KGM biedt op de Torres EVX VAN de functie Vehicle-to-Load. Via een V2L-connector zijn elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld een koffiezetapparaat en gereedschap rechtstreeks van stroom uit de batterij van het voertuig te voorzien. Optioneel is een warmtepomp leverbaar, waarmee het interieur efficiënt is te verwarmen.