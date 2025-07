KGM Torres nu ook als hybride

De KGM Torres Dual-Tech Hybrid is even groot als zijn elektrische evenknie, de EVX, met een lengte van 4.705 mm, breedte van 1.890 mm en hoogte van 1.720 mm (incl dakrails). De voorzijde met de donkere en opvallende grille zorgt voor een stoer en robuust voorkomen. De C-stijlen en dakrails zijn in zwart uitgevoerd, wat goed aansluit bij de donker getinte achterste zijruiten.

Hybride technologie

Het Dual-Tech Hybrid System combineert de voordelen van elektrische aandrijving met het gebruiksgemak van een verbrandingsmotor, wat resulteert in een aanzienlijk lager brandstofverbruik en krachtige prestaties. De automatische e-DHT (efficiency-Dual motor Hybrid Transmission) met geïntegreerde elektromotor zorgt ervoor dat de auto schakelt tussen:

EV-modus (volledig elektrisch)

HEV-modus (hybride, zowel parallel als serieel)

Alleen verbrandingsmotor (voor krachtige prestaties bij hogere snelheden)

In stadsverkeer kan de Torres Dual-Tech Hybrid tot 94% van de tijd (dus niet de afstand!) volledig elektrisch rijden. De 1,5-liter benzinemotor van 110 kW (150 pk) fungeert dan hoofdzakelijk als generator om het energieniveau van de 1,83 kWh li-ion batterij op peil te houden. Samen met de elektromotor is 150 kW (204 pk) aan systeemvermogen beschikbaar, wat voldoende is voor een topsnelheid van 180 km/u. De hybride-aandrijflijn kiest automatisch uit 9 rijmodi om prestaties en efficiëntie te maximaliseren.

Uitrusting

Achter het stuurwiel bevindt zich een 12,3-inch digitaal instrumentarium, met daarnaast een eveneens 12,3-inch centraal touchscreen voor het infotainmentsysteem met Apple Carplay en Android Auto. De KGM Torres Dual-Tech Hybrid heeft verder standaard een breed scala aan veiligheids- en assistentiesystemen. Intelligent Adaptive Cruise Control en Centering Lane Keeping Assist houden de auto binnen de rijstrook en op veilige afstand van de voorganger. Vier radars houden weggebruikers in de dode hoeken in de gaten. Autonomous Emergency Braking voorkomt aanrijdingen onder verschillende omstandigheden en Emergency Lane Keeping biedt zelfs ondersteuning bij een plotselinge uitwijkmanoeuvre.

Diverse uitvoeringen

De Torres Dual-Tech Hybrid is verkrijgbaar in vier uitrustingsniveaus: Bronze, Platinum, Titanium en een Blackline versie en zes carrosseriekleuren. De prijslijst start bij € 39.990,- voor de Bronze. KGM biedt standaard 5 jaar of 100.000 km garantie aan op de hele auto en 7 jaar of 150.000 km op het hybride-aandrijfsysteem.