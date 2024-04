KGM maakt prijzen Torres bekend

De Torres EVX is het eerste model dat wordt verkocht onder de merknaam KGM (KG Mobility), voorheen SsangYong. Daarmee markeert de Torres EVX niet alleen een historisch moment in het 70-jarige bestaan van het merk, hij vertegenwoordigt ook de technologische koers die KGM de komende jaren zal varen.

De KGM Torres EVX is het eerste resultaat van de nieuwe, industriële samenwerking tussen KGM en BYD. De expertise van BYD op het gebied van elektrische aandrijftechnologie is op verschillende manieren in de Torres EVX terug te vinden. Zo is de SUV voorzien van een lithiumijzer-fosfaat (LFP) Blade Battery van BYD met een capaciteit van 73,4 kWh. Daarmee biedt de Torres EVX een actieradius tot 462 km (WLTP).

De KGM Torres EVX is een SUV met een lengte van 4,71 meter, breedte van 1,89 meter en hoogte van 1,73 meter. De bagageruimte heeft een inhoud van 839 liter (1.662 liter met de achterbank neergeklapt). Het maximum trekgewicht (geremd) bedraagt 1.500 kg.

Uiterlijk

De KGM Torres EVX onderscheidt zich van de Torres-modellen met een brandstofmotor (niet leverbaar in Nederland) met zijn aangepaste voorbumper, gesloten grille, actieve 'aero-shutters' en led-lichtbalk. Ook heeft de elektrische SUV specifieke 18- en 20-inch lichtmetalen wielen met een aerodynamisch design, terwijl de C-stijlen en dakrails altijd in zwart zijn uitgevoerd.

Het dashboard heeft een minimalistisch ontwerp, waarbij fysieke toetsen tot een minimum zijn beperkt. Achter het stuurwiel bevindt zich standaard een 12,3-inch digitaal instrumentarium, met daarnaast een eveneens 12,3-inch centraal touchscreen voor het infotainment.

Veiligheid

Intelligent Adaptive Cruise Control en Centering Lane Keeping Assist houden de auto binnen de rijstrook en op veilige afstand van de voorganger. Vier radars houden weggebruikers in de dode hoeken in de gaten. Autonomous Emergency Braking voorkomt aanrijdingen onder verschillende omstandigheden en Emergency Lane Keeping biedt zelfs ondersteuning bij een plotselinge uitwijkmanoeuvre. Standaard zeven airbags (optioneel acht) bieden bescherming wanneer een aanrijding toch onvermijdelijk is.

Drie uitvoeringen

KGM levert de Torres EVX met keuze uit drie uitvoeringen. De standaarduitrusting (Bronze) bestaat uit onder meer 18-inch aluminium wielen, Adaptive Cruise Control, led-koplampen, een 12,3-inch instrumentenpaneel en centraal touchscreen en Vehicle-to-Load-functionaliteit.

Het uitrustingsniveau Platinum (leverbaar vanaf 45.550 euro) vult dit aan met zaken als een elektrisch verwarmbaar stuurwiel, lederen bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, geventileerde en verwarmbare voorstoelen, verwarmbare achterbank en aanvullende veiligheidssystemen voor de dodehoek. De topversie in de reeks, de Titanium (leverbaar vanaf 49.550 euro), maakt het aanbod compleet met onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch bedienbare achterklep, een elektrisch bedienbaar schuifdak en een 360-graden parkeercamera.

Landelijk dekkend dealernetwerk

Voor het bestellen van de KGM Torres EVX kunnen klanten terecht op SsangYong.nl, maar daarnaast werkt KGM ook hard aan een volledig nieuw en landelijk dekkend dealernetwerk in Nederland. Iedere KGM wordt geleverd met 7 jaar garantie. Op de batterij geldt 10 jaar of 1.000.000 km garantie (wat het eerste wordt bereikt).