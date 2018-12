Selwyn Senatori kiest voor Jaguar I‑PACE

6 december 2018 | Selwyn Senatori is (levens)kunstenaar. De passie voor de mooie dingen van het leven is in elk schilderij van zijn hand terug te vinden. Selwyn is ook autoliefhebber. En ook daarbij gaat hij voor energiek en vooruitstrevend. Hij laat zich vanaf nu inspireren door de 100% elektrisch aangedreven Jaguar Iâ€'PACE. Op de Masters of LXRY beschildert Senatori ook 10 speciale Iâ€'PACE-laadpalen van Alfen. Deze zijn te winnen bij de aanschaf van een nieuwe Jaguar Iâ€'PACE.

Selwyn Senatori is geboren in Italië, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland. Amsterdam is al jaren zíjn stad en 'La Dolce Vita' is zijn belangrijkste inspiratiebron. Selwyn Senatori's passie voor auto's en autorijden, krijgt met de keuze voor de Jaguar Iâ€'PACE nu een extra inspirerende en vooruitstrevende dimensie. Selwyn: "Toen de Jaguar Iâ€'PACE in beeld kwam, was ik direct verkocht! Het design van de auto is prachtig en ook de 100% elektrische aandrijving spreekt me sterk aan!"

De schilderijen van Neo-Pop kunstenaar Selwyn Senatori zijn vrolijk, en de energie spat er van af. Deze frisse stijl wordt internationaal omarmd van Londen, Dubai, Moskou, Hong Kong en New York, waar hij onlangs nog een gigantische muurschildering heeft gemaakt. Senatori werkte onder meer samen met de internationale superster David Guetta. Ook heeft de kunstenaar een eigen productlijn: 'Champagne in the Morning'. Senatori heeft zijn passie voor de nieuwe Jaguar Iâ€'PACE ook tot uiting in een bijzonder kunstwerk. Hij heeft een 'white box', die plaats biedt aan een Iâ€'PACE, beschilderd. De totstandkoming van dit bijzondere kunstwerk is door Rahi Rezvani vastgelegd op beeld en video. De video is bijgesloten en op de komende editie van de Masters of LXRY (6-10 december, RAI Amsterdam) kunnen bezoekers van de Jaguar-stand deze video op een groot scherm bekijken.

Selwyn Senatori is op de vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 december zelf ook aanwezig op de Jaguar-stand. Dan laat hij zijn inspiratie los op Iâ€'PACE laadpalen. Bezoekers van de stand kunnen live volgen hoe Selwyn ze verandert in echte kunstwerken. De unieke Alfen laadpalen, met de signatuur van de meester, zijn te winnen bij aanschaf van een nieuwe Jaguar Iâ€'PACE in de maand December.

De Iâ€'PACE is de eerste volledig elektrisch aangedreven Jaguar. De ruime SUV inspireert met krachtige prestaties zoals een sprint van 0-100 km/h in 4,8 seconden en met een actieradius van 470 km volgens de WLTP-norm. Door zijn bijzondere kwaliteiten én zijn 'toekomstbestendigheid' is de Iâ€'PACE in Duitsland verkozen tot Auto van het Jaar 2018. Bij de Zakenauto van het Jaar-verkiezing in eigen land werd de Iâ€'PACE uitgeroepen tot 'Beste Nieuwkomer.' Jaguar is momenteel haar dealers aan het uitrusten met laadpalen en biedt haar klanten de mogelijkheid om thuisladers aan te schaffen via haar partners. Alfen is recent door Jaguar geselecteerd om laadpalen voor zowel haar dealers als klanten te leveren in Nederland.