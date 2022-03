Accu's van Jaguar I-PACE krijgen 2e leven

15 maart 2022 | De ingenieurs van Jaguar hebben in samenwerking met Pramac een emissievrij energieopslagsysteem ontwikkeld dat gebruikmaakt van gebruikte accu's uit prototypes en testmodellen van de I-PACE. Voor het systeem van Pramac, ook wel het Off Grid Battery Energy Storage System (ESS) genoemd, worden de lithium-ion cellen uit anderhalve Jaguar I-PACE accu gebruikt. Het systeem kan emissievrije energie leveren wanneer de toegang tot het elektriciteitsnet beperkt of niet beschikbaar is.

Om de capaciteiten van het systeem te demonstreren, werd het door Jaguar TCS Racing ingezet tijdens de tests ter voorbereiding op het 2022-seizoen van het ABB FIA Formula E World Championship in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het Off Grid Battery ESS leverde de benodigde energie voor de geavanceerde, diagnostische apparatuur om de prestaties van de raceauto's te analyseren. Tegelijkertijd fungeerde het als noodstroomvoorziening voor de pitbox van Jaguar TCS Racing.

Het testen en valideren van het Off Grid Battery ESS door Jaguar TCS Racing demonstreert ook hoe de accutechnologie een cyclus doormaakt van de racerij naar de openbare weg en terug naar de racerij. De expertise van Jaguar TCS Racing leidde eerder al tot een software-over-the-air (SOTA) update voor de Jaguar I-PACE waarmee de werkelijke actieradius tot 20 km toenam. Nu worden andere toepassingsmogelijkheden van het Off Grid Battery ESS voor het programma van het raceteam beoordeeld. Het eerstvolgende Formula E raceweekend vindt zaterdag 9 en zondag 10 april plaats in Rome.

De krachtigste versie van het Off Grid Battery ESS heeft een capaciteit van 125 kWh. Dat is meer dan genoeg om de accu van de Jaguar I-PACE volledig op te laden, of om een gemiddeld huishouden twee weken (47,7 kWh per week, gebaseerd op gemiddeld jaarlijks huishoudelijk elektriciteitsverbruik van 2.479 kWh in 2021. Bron: Milieu Centraal) lang van stroom te voorzien. Het systeem wordt opgeladen door zonnepanelen en is een opzichzelfstaande unit, bestaande uit een energieopslagsysteem dat gekoppeld is aan een bi-directionele omvormer en bijbehorende controletechnologie. De units zijn beschikbaar voor verhuur en uitgerust met een type 2-laadaansluiting met dynamische regeling om de accu van een elektrisch voertuig op te laden met een vermogen van maximaal 22 kW (AC).

Door de accu's een tweede leven te geven nadat ze uit elektrische voertuigen zijn verwijderd, wordt voortijdige recycling voorkomen en het gebruik van zeldzame grondstoffen gereduceerd. De ultramoderne lithium-ion accu met een capaciteit van 90 kWh is in de Jaguar I-PACE goed voor een actieradius tot 470 km (WLTP). De accu is ontwikkeld voor een lange inzetbaarheid, hoge prestaties en efficiëntie. De garantie op de accu van de Jaguar I-PACE bedraagt 8 jaar/160.000 km voor ten minste 70% van de oorspronkelijke capaciteit.

Dankzij de geavanceerde techniek is de accu van de Jaguar I-PACE uitstekend geschikt voor andere toepassingen in een tweede of zelfs derde leven. Als de batterij eenmaal het einde van zijn bruikbare levensduur heeft bereikt, is die voor 95% recyclebaar.

Behalve de samenwerking met marktleiders zoals Pramac heeft Jaguar TCS Racing ook zijn lange termijn betrokkenheid bij het Gen3-tijdperk van de Formula E uitgesproken. Het team helpt Jaguar Land Rover verder bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame technologie en het stellen van nieuwe maatstaven op het gebied van kwaliteit met diverse partners. Alles met als doel Jaguar te transformeren tot een volledig elektrisch luxemerk vanaf 2025.

