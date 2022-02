Jaguar I-PACE tijdelijk als Black Edition

2 februari 2022 | De Jaguar I-PACE is aangepast voor modeljaar 2022. Bovendien zijn er nieuwe opties die het design van de volledig elektrische SUV moeten versterken.

Een Smartphone Pack met draadloos Apple CarPlay behoort nu tot de standaarduitrusting, net als draadloos Android Auto. Daarbij kan Pivi Pro twee telefoons in de auto tegelijkertijd verbinden. Een optionele draadloze telefoonlader in de middenconsole kan daarvoor geschikte smartphones gemakkelijk opladen, waarbij een geïntegreerde signaalversterker de netwerkontvangst en WiFi optimaliseert. Bestuurders kunnen voor hun volgende reis via de Preferred Charging Period-functie van de I-PACE de gewenste start- en eindtijd voor het opladen van de accu instellen. Met deze functie is het mogelijk om gebruik te maken van het daltarief voor stroomgebruik en de accu voor vertrek voldoende op te laden. Ook kan er een specifieke laadstatus voor de accu worden ingesteld, bijvoorbeeld maximaal 80%.

In Nederland is nu ook de Jaguar I-PACE Black Limited Edition leverbaar. Deze uitvoering is gebaseerd op de I-PACE S en onderscheidt zich zowel door de rijkere uitrusting als door de in Gloss Black uitgevoerde exterieurdetails. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer het vaste glazen panoramadak, het Black Exterior Pack (omlijsting zijruiten, grille en omlijsting, badges, 'JAGUAR' woordmerk en Jaguar leaper in Gloss Black) en privacy glas voor achterportierruiten en achterruit. Verder omvat de uitrusting elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend aan bestuurderszijde, inclusief instapverlichting en memoryfunctie, premium LED-koplampen met LED-signature dagrijverlichting, 20 inch 5-Spoke 'Style 5068' lichtmetalen velgen in Gloss Black en twaalfvoudig elektrisch verstelbare sportstoelen met memoryfunctie voor de bestuurdersstoel. De stoelen zijn bekleed met generfd leder in Ebony dat past bij het dashboard in Ebony/Ebony en de hemelbekleding in Ebony Morzine.

Om het design van de Jaguar I-PACE te versterken is er nu het nieuwe, optionele Premium Black Pack. Dat versterkt de visuele impact en uitstraling van de I-PACE met de Gloss Black afwerking van de grille, de omlijstingen van de grille en de zijruiten, de buitenspiegelkappen en de badges achter op de auto. Ook omvat het Premium Black Pack 22 inch 'Style 5056' velgen met dubbele spaken in Gloss Black, een achterspoiler en luchtvering.

De Jaguar I-PACE is nu voor het eerst ook leverbaar in de carrosseriekleur Ostuni Pearl White. Deze metallic lak is een aanvulling op het bestaande programma van solid, metallic en premium metallic carrosseriekleuren.

De volledig elektrisch aangedreven I-PACE is de eerste Jaguar die wordt uitgerust met stembediening van Amazon Alexa, deze functie komt successievelijk wereldwijd beschikbaar. De introductiedatum voor Nederland is nog onbekend. Alexa wordt geïntegreerd in de I-PACE. Daarmee is natuurlijke spraakinteractie mogelijk met de functies van het Pivi Pro-infotainmentsysteem, waaronder navigatie, mediaweergave, telefoongesprekken en daarvoor geschikte smart devices. In navolging van de I-PACE zullen de komende tijd alle nieuwe Jaguars met Pivi Pro beschikbaar komen met Alexa.

Zodra Amazon Alexa in Nederland beschikbaar is, is de stembediening via een SOTA-update (Software Over The Air) achteraf alsnog te implementeren in de reeds afgeleverde Jaguars I-PACE met Pivi Pro. Klanten krijgen een bericht in het touchscreen van hun auto zodra Alexa beschikbaar is.

