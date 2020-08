Jaguar introduceert I-PACE EV320

24 augustus 2020 | Jaguar introduceert een nieuwe variant van de I-PACE. De Jaguar I-PACE EV320 heeft een gunstiger prijsstelling en daarmee een lagere bijtelling voor zakelijk rijders die de auto ook voor privéritten gebruiken. De prestaties doen volgens de fabrikant nauwelijks onder voor die van de krachtigere I-PACE EV400, terwijl de actieradius van 470 km (WLTP) zelf gelijk is. Jaguar produceert een gelimiteerd aantal van de I-PACE EV320. Bestellen kan per direct. De prijzen beginnen bij 65.990 euro met een netto bijtelling vanaf 326 euro per maand.

De nieuwe Jaguar I-PACE EV320 is leverbaar met het nieuwe Pivi Pro infotainmentsysteem, Cabin Air Ionisation met PM2.5 filter en de ClearSight digitale achteruitkijkspiegel. De EV320 is te herkennen aan de nieuwe afwerking van de grille in Atlas Grey. Ook kunnen klanten rekenen op een verbeterd kleurenpalet en nieuwe wieldesigns.

De aandrijflijn van de I-PACE EV320 is gelijk aan die van de I-PACE EV400. De batterijcapaciteit van 90 kWh is hetzelfde, maar de elektromotoren zijn opnieuw gekalibreerd om het gezamenlijke vermogen te reduceren tot 235 kW (320 pk). Dankzij het maximumkoppel van 500 Nm en vierwielaandrijving valt ook deze minder krachtige uitvoering op door zijn soepele en tegelijk pittige prestaties, zoals een acceleratie van 0-100 km/u in 6,4 seconden. Het theoretische rijbereik van de EV320 is gelijk aan dat van de EV400 en vastgesteld op 470 km (WLTP).

Met de on-board lader van 11 kW is 3-fase laden mogelijk bij de Jaguar I-PACE EV320. Daarmee kan per uur 53 km aan rijbereik worden bijgeladen. Een lege batterij is in 8,6 uur weer geheel volgeladen. Bij een 50 kW DC-snellader kan per 15 minuten 63 km aan rijbereik worden bijgeladen. Bij een 100 kW DC-lader is dat 127 km per kwartier, allemaal conform de WLTP.

Jaguar maakt de I-PACE EV320 aantrekkelijker met het optionele Business Pack voor de uitvoeringen S en SE. Voor de meerprijs van € 3.000,- wordt de uitrusting van de S-uitvoering uitgebreid met 20-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch bedienbare achterklep, een tweede touchscreen, premium vloermatten, verwarmbare voorstoelen, een dubbele bekerhouder voorin én het ionisatiesysteem met PM2.5 filter voor extra reiniging van de interieurlucht.

Bij het Business Pack voor de SE-uitvoering (€ 830,-) komen daar nog 12-voudig verstelbare sportstoelen, een vast glazen panoramadak en het Cold Climate Pack bij. Verwarmbare stoelen, een elektrisch bedienbare achterklep en 20-inch lichtmetalen wielen behoren al tot de standaarduitrusting van de I-PACE EV320 SE.

Het Business Pack voor de S-uitvoering vertegenwoordigt een waarde van € 4.948,-, waarmee het klantvoordeel oploopt tot € 1.948,- (incl. BTW). Bij de SE vertegenwoordigt het optiepakket een waarde van € 2.628,-, goed voor een klantvoordeel van € 1.798,- (incl. BTW).

