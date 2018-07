Productie Jaguar I-PACE verhoogd

5 juli 2018 | Jaguar gaat de productie van de 100% elektrische Jaguar I-PACE voor Nederland verhogen. Jaguar erkent hiermee het belang van de Nederlandse markt en voorkomt daarmee tevens dat de I-PACE voor zijn marktintroductie al uitverkocht zou zijn. Door de productieverhoging kunnen nu nog meer klanten bij zakelijk gebruik genieten van slechts 4% bijtelling (gedurende maximaal vijf jaar). De vanafprijs van de Jaguar I-PACE bedraagt 80.330 euro. Vanaf vandaag staat de I-PACE bij de dealer.

De Jaguar I-PACE is voorzien van twee elektromotoren die samen 294 kW (400 pk) vermogen en 696 Nm koppel leveren. Daarmee heeft de volledig elektrisch aangedreven I-PACE 4,8 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/uur te accelereren. Jaguar rust de I-PACE uit met een 90 kWh lithium-ion-batterij, waarmee de auto een actieradius heeft van 480 kilometer (WLTP). Een geheel lege batterij is in 40 minuten tot 80 procent op te laden (100 kW gelijkstroom).

"We zijn bijzonder trots dat Jaguar het belang van de Nederlandse markt erkent en het aantal productieallocaties verhoogt. Er kunnen nu nóg meer Nederlanders gaan genieten van deze sensationele elektrische auto. Omdat de I-PACE volledig emissievrij is, komt de Jaguar in aanmerking voor slechts 4 procent bijtelling voor zakelijk rijders die het model ook privé willen rijden. Toch is dat fiscale voordeel niet de enige reden om voor de I-PACE te kiezen, want dankzij het koppel van bijna 700Nm, vierwielaandrijving, en het lage zwaartepunt is rijden in de Jaguar I-PACE een feest", zegt Marc Bienemann, Managing Director Jaguar Land Rover Benelux.