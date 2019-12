Jaguar vergroot bereik I-PACE

9 december 2019 | Jaguar heeft de I-PACE verder met opgedane kennis uit de racerij. Dankzij de ervaringen met de raceversie van de 100% elektrische I-PACE (de eTROPHY) zijn batterijmanagement, thermische systemen en koppelverdeling van het AWD-systeem geoptimaliseerd, wat resulteert in betere efficiency en een 8 procent grotere actieradius.

Jaguar schreef geschiedenis door in 2018 's werelds eerste raceklasse met volledig elektrische productieauto's te introduceren: de I-PACE eTROPHY. De toewijding aan elektrisch racen is onderdeel van de 'Race to Innovate'-strategie van Jaguar, waarbij op het circuit opgedane kennis wordt toegepast bij de ontwikkeling van productiemodellen. Tijdens het eerste seizoen van de elektrische raceklasse deed Jaguar essentiële kennis op over de duurzaamheid en thermische controle van het batterijpakket en de vermogensregulatie. Ook is data van ruim 80 miljoen gereden kilometers over de hele wereld geanalyseerd om de productieversie continu te verbeteren.

De Jaguar I-PACE is het eerste volledig elektrische model van Jaguar. Mede dankzij de batterij van 90 kWh biedt de I-PACE een actieradius van 470 km (WLTP). De nieuwe software-update vergroot niet de volgens de WLTP-cyclus vastgestelde actieradius, maar wel het praktijkbereik. Eigenaren van de I-PACE kunnen het batterijpakket tot 8% meer benutten, wat resulteert in een 8 procent grotere actieradius in de praktijk.

De opgedane ervaring uit de eTROPHY leidt onder meer tot een verbetering van:

De vierwielaandrijving: de gewijzigde koppelafgifte leidt tot verbeterde efficiëntie in de ECO-modus. De I-PACE heeft onveranderd permanente vierwielaandrijving.

Het temperatuurmanagement: door aanpassingen aan het temperatuurmanagement sluiten de actieve lamellen in de grille vaker om de aerodynamica te optimaliseren.

De batterijcapaciteit: dankzij een update opereert het batterijpakket op een lagere netspanning zonder de prestaties en betrouwbaarheid te beïnvloeden.

Verder leidde de geanalyseerde gegevens van 80 miljoen praktijkkilometers ook tot enkele belangrijke updates:

Regeneratief remmen: het recuperatiesysteem wint op een efficiëntere manier meer energie terug bij lagere snelheden om de actieradius te vergroten

Bereikcalculatie: Aangepaste algoritmes leiden tot een accuratere berekening van de daadwerkelijke actieradius, waarbij de rijstijl van de bestuurder een grotere rol speelt.

De nieuwe software-update voor de I-PACE is kosteloos te installeren bij de Jaguar-dealer. De update maakt ook uitgebreidere Software-Over-The-Air-functionaliteiten (SOTA) mogelijk. Na installatie zijn tevens ook meer modules op afstand te updaten.

De Jaguar I-PACE combineert een krachtige aandrijflijn met praktisch gebruiksgemak. De 90 kWh batterij is via een 100 kW DC-laadpunt in 40 minuten op te laden. Dankzij de krachtige elektromotoren kan de I-PACE in 4,8 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren.

De I-PACE Business Edition het aanbod van de I-PACE. Die is bovenop de standaarduitrusting van de S- en SE-uitvoering uitgerust met DAB+, verwarmbare voorstoelen en premium vloermatten, terwijl het voordeel oploopt tot € 8.700,-. De Jaguar I-PACE Business Edition is per direct verkrijgbaar vanaf € 73.900,- en dit jaar nog te rijden met 4% bijtelling over de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde.