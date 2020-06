Jaguar test draadloos opladen

25 juni 2020 | Jaguar Land Rover neemt deel aan het 'ElectriCity' genoemde project, samen met Cabonline (NorgesTaxi AS), de grootste Scandinavische taxionderneming, Fortum Recharge, de grootste beheerder van laadpunten in Scandinaviƫ, Momentum Dynamics, een toonaangevend Amerikaans techbedrijf, en de stad Oslo. Het doel is om in Oslo een infrastructuur van laadstations voor draadloos oplaadbare taxi's te ontwikkelen.

Dit is het eerste hoogspanningsnetwerk voor draadloos oplaadbare elektrische taxi's ter wereld. Door een model van een laadinfrastructuur te ontwikkelen dat vrijwel overal ter wereld toepasbaar is, wordt de wereldwijde acceptatie van elektrische auto's bevorderd. Fortum Recharge, dat de installatie en elektrificatie van het project verzorgt, onderkende bij de Oslose taxichauffeurs de behoefte aan efficiëntere manieren om de accu van hun elektrische taxi op te laden. Het bedrijf riep de hulp in van Momentum Dynamics om de draadloze laadinfrastructuur te integreren.

Jaguar Land Rover levert 25 Jaguars I-PACE aan Cabonline. De elektrische SUV is geschikt voor de draadloze oplaadtechnologie van Momentum Dynamic, zodat de Jaguar I-PACE de logische auto is voor dit project. Technici en ingenieurs van beide bedrijven zijn betrokken bij het testen van de technologie en Cabonline meldde zich voor het beheer van de taxivloot als onderdeel van Oslo's ElectriCity-project.

Voor optimale efficiency hebben taxichauffeurs een laadsysteem nodig dat ze tijdens hun dienst geen uren van de weg houdt. Daarom zijn meerdere laadplateaus van 50-75 kW per stuk geïnstalleerd in de grond van een aantal taxistations. Zo kunnen de Jaguars I-PACE opladen terwijl ze in de wachtrij staan voor hun volgende rit. Het draadloze, ondergrondse systeem maakt geen fysiek contact met de taxi, schakelt automatisch in en uit en levert gemiddeld voor 6-8 minuten extra stroom per laadsessie met maximaal 50 kW. De taxi wordt in de praktijk meerdere keren per dag opgeladen, telkens als hij weer aansluit in de wachtrij. Zo blijft de accu continu opgeladen, zodat de Jaguar I-PACE-taxi 24/24 inzetbaar is.

Deelname aan ElectriCity past bij de ambitie van Jaguar Land Rover om de samenleving gezonder en veiliger te maken en emissies te beperken. Jaguar Land Rover wil door zijn producten voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de snel veranderende wereld, Destination Zero bereiken, een toekomst zonder emissies, zonder verkeersongevallen en zonder files.

Oslo is de eerste grote stad ter wereld waar een netwerk van draadloos inductief werkende laadstations wordt opgezet voor elektrische taxi's. Daarmee wil Oslo het taxivervoer in de stad al tegen 2024 emissievrij maken. Noorwegen wil echter nog verder gaan en heeft bepaald dat alle nieuwe auto's die vanaf 2025 in dat land worden verkocht, emissievrij zijn.

