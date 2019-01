Jaguar I-PACE

Jaguar koploper in december 2018

3 januari 2019 | December 2018 was voor Jaguar in Nederland een uiterst succesvolle maand. Mede dankzij de zeer populaire Jaguar I-PACE zette het merk de afgelopen maand maar liefst 2.651 nieuwe auto's op kenteken. In heel 2018 verkocht Jaguar in totaal 4.626 nieuwe auto's in Nederland.