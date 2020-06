Jaguar I-PACE verbeterd voor modeljaar 2020

23 juni 2020 | De Jaguar I-PACE is vanaf modeljaar 2020 sneller op te laden en heeft een nieuw infotainmentsysteem. Jaguar levert de I-PACE nu standaard met een 11 kW on-board lader, waardoor klanten met een 3-fase-aansluiting sneller kunnen laden. Met een 11 kW wallbox is één uur laden goed voor 53 kilometer bereik (WLTP). Dankzij de laadtijd van 8,6 uur kan de batterij nu gedurende de nacht volledig worden opgeladen. Via een 50 kW snellader wordt iedere 15 minuten 63 kilometer actieradius bijgeladen. Via een 100 kW snellader is dat 127 kilometer per kwartier laden. Het exterieurdesign is verfijnd met nieuwe Atlas Grey afwerking van de grille. Kopers profiteren daarnaast van een gewijzigd kleurenpallet en een nieuw Bright Pack.

Het nieuwe Pivi Pro infotainmentsysteem is geïnspireerd op smartphones en start dankzij een krachtige processor snel op, zodat het systeem al gebruiksklaar is voordat de bestuurder in de auto plaatsneemt. Dankzij een ingebouwde back-up batterij duurt initialisatie van het navigatiesysteem enkele seconden. De nieuwe 'platte' menustructuur moet navigeren door het systeem eenvoudiger maken. Het systeem toont favoriete en veel gebruikte functies in het homemenu. Het nieuw ontworpen navigatiesysteem heeft minder tussenstappen, zodat het invoeren van een bestemming sneller verloopt en minder afleidend is voor de bestuurder. De gebruiker kan nu in- en uitzoomen met een knijpbeweging op de touchscreen, net als bij een smartphone.

De I-PACE is optioneel leverbaar met een inductielader om geschikte smartphones draadloos op te laden. Het oplaadelement bevindt zich onder de 'zwevende' middenconsole en versterkt tevens het telefoonsignaal voor maximaal bereik. De Jaguar I-PACE is standaard uitgerust met Apple CarPlay en Android Auto alsook Bluetooth-voorbereiding met ondersteuning van twee smartphones die gelijktijdig verbonden kunnen zijn

Zorgen over datagebruik of het aanschaffen van een simkaart is verleden tijd. De Jaguar I-PACE komt standaard met een dual-modem SIM-module (eSIM) en een gratis 4G-data-abonnement waarmee de gebruiker onbeperkt muziek kan streamen via Spotify, Deezer of Tuneln. De dataverbinding wordt ook gebruikt voor kaart, weer-, kalender- en verkeersupdates.

Het nieuwe Pivi Pro infotainmentsysteem helpt de gebruiker om in minder tijd en met minder moeite een bestemming te bereiken. Het navigatiesysteem maakt gebruik van zelflerende algoritmen om de routes te optimaliseren. De stembegeleiding blijft stil als de gebruiker door gebieden rijdt die de bestuurder goed kent. Het proces wordt vereenvoudigd doordat Pivi Pro ook laadstations aan de route kan toevoegen. Het systeem selecteert de beste laadpunten om de totale reistijd te minimaliseren en geeft vooraf aan hoeveel actieradius er nog over is als de bestemming bereikt is. Bovendien blijven de navigatiefuncties altijd up-to-date dankzij de software-over-the-air-functionaliteit (SOTA).

Het zicht rondom is verbeterd dankzij een nieuwe 3D Surround Camera die een 360-graden beeld toont van het gebied rond de auto en mogelijke gevaren toont op het centrale touchscreen. In het interieur zorgt de ClearSight digitale binnenspiegel voor verbeterd zicht naar achteren, ook als er drie personen achterin zitten of de 656 liter grote bagageruimte tot aan het dak is volgeladen. ClearSight maakt gebruik van een breedhoeklens die geïntegreerd is in een naar achteren gerichte camera. Het beeld van de camera is zichtbaar op een HD-display die verwerkt is in de frameloze binnenspiegel. Dankzij een kleine schakelaar op de binnenspiegel kan de bestuurder schakelen tussen het camerabeeld of de standaard spiegelfunctie. Jaguar verwerkt de HD-camera in de op het dak gemonteerde antennemodule. Dankzij een beschermende lip en waterafstotende, hydrofobe coating blijft de cameralens altijd schoon.

Alle inzittenden genieten van een klimaatcontrolesysteem dat energie-efficiënte verwarming of verkoeling biedt in vier onafhankelijke zones. De ionisatie van de lucht in het interieur, ontworpen om allergenen te verwijderen, heeft nu ook een filtersysteem dat ultrafijne deeltjes opvangt, inclusief schadelijke PM2.5-deeltjes. Dit komt volledig ten goede aan de gezondheid en het welzijn van de inzittenden. Als de I-PACE aan de lader hangt, is het interieur via het pre-conditioningsysteem te verwarmen of te koelen, maar kan ook het nieuwe filtersysteem worden ingeschakeld om het interieur voor vertrek alvast te zuiveren van allergenen en ultrafijne deeltjes.

Als aanvulling op de nieuwe Atlas Grey afwerking van de grille is ook een nieuw, optioneel Bright Pack verkrijgbaar voor alle uitvoeringen. Dit pakket benadrukt het onderscheidende design van de I-PACE met Noble Chrome omlijsting van de grille, Atlas Grey kleurige buitenspiegelkappen, Satin Chrome raamomlijsting en een diffuser achter in de kleur Atlas Grey. Het eigentijdse Black Pack is verbeterd dankzij toepassing van badges in hoogglans zwart. Het kleurenaanbod is uitgebreid met de nieuwe kleuren Caldera Red, Portofino Blue en Eiger Grey.

