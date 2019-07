Jaguar I-PACE nu als Business Edition

22 juli 2019 | Jaguar presenteert de I-PACE Business Edition. Die onderscheidt zich door een extra rijke standaarduitrusting en speciale leasemogelijkheden. Een Eneco-laadpunt is bij het operational of financial leasetarief inbegrepen.

Na zijn introductie in 2018 werd de Jaguar I-PACE overladen met prijzen. De eerste volledig elektrische Jaguar werd onder meer verkozen tot Auto van het Jaar 2019. Tot nu toe wist de Jaguar I-PACE meer dan 55 internationale prijzen in de wacht te slepen. Het veiligheidsinstituut Euro NCAP is lovend over de geavanceerde veiligheidstechnologieën. De volledig elektrische SUV heeft tijdens crashtests de maximale score van vijf sterren behaald.

Jaguar zet het succes van de I-PACE nu voort met de I-PACE Business Edition. Die is gebaseerd op de S- of SE-uitvoering. Bovenop de standaarduitrusting is de Business Edition voorzien van DAB+, verwarmbare voorstoelen en premium vloermatten. De I-PACE Business Edition is, tijdelijk, verkrijgbaar vanaf € 73.900, - waarbij het klantvoordeel kan oplopen tot € 8.700,-

Zakelijk rijders profiteren van een netto bijtelling van € 299,- per maand en speciale leasemogelijkheden. De operational leaseprijzen beginnen bij € 895,- per maand via Jaguar Fleet & Business (excl. BTW, op basis van 60 maanden / 20.000 km per jaar). De financial leaseprijzen beginnen bij € 599,- per maand via Jaguar Financial Services (excl. BTW, op basis van 60 maanden).

Zowel bij operational lease via Jaguar Fleet & Business als Financial lease van Jaguar Financial Services is een laadpunt en installatie via Eneco bij de prijs inbegrepen. Bovendien kunnen klanten kiezen uit een conventioneel Alfen AC-laadpunt of, tegen meerprijs, voor de nieuwe Ecotap DC15-lader. Dit is het eerste DC-laadpunt voor thuisgebruik. De Ecotap DC15 heeft een laadvermogen van maximaal 15 kW en kan per uur tot 67 kilometer laden. In vergelijking met een standaard 3,7 kW laadpunt daalt de laadtijd van gemiddeld 27 uur naar 6 uur.