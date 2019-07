Jaguar I-PACE krijgt app

31 juli 2019 | Rijden met en opladen van de volledig elektrische Jaguar I-PACE wordt gemakkelijker drie nieuwe functies: een online calculator voor de actieradius, een vast tarief voor gebruik van openbare laadvoorzieningen en de Go I-PACE app.

De nieuwe online actieradiuscalculator geeft de berijder van de Jaguar I-PACE meer inzicht in welke mate bepaalde factoren effect hebben op de actieradius, zoals de wielmaat, de temperatuur en bepaalde voorzieningen in de auto. Jaguars nieuwe public charging app geldt voor meer dan 110.000 openbare laadpunten in heel Europa. De I-PACE-rijder kan kiezen voor een maandelijkse nota van de laadkosten door gebruik van een Pay As You Go-constructie (PAYG) of voor een vast abonnementstarief.

De Go I-PACE app voor iPhone en Android monitort het gebruik van de huidige auto van de potentiële I-PACE-berijder en laat hem begrijpen hoe de Jaguar I-PACE ook in zijn leven zou passen. De Go I-PACE app calculeert (mogelijke) kostenbesparingen door per trip te meten hoeveel energie uit de batterij zou zijn verbruikt en het aantal keren dat opladen nodig is voor het afleggen van de totale afstand. Dat monitoren en berekenen gebeurt op basis van de locatievoorzieningenfunctie op een smartphone. De app is natuurlijk ook door bestaande I-PACE-berijders te gebruiken.

Op basis van de data die nu al door Jaguars Go I-PACE app zijn verzameld over geheel Europa blijkt dat 85 % van de I-PACE-rijders kan volstaan met maximaal twee keer volledig opladen per week en voor 54% is eens in de zeven dagen laden voldoende.

Meer dan 35.000 ritten zijn inmiddels vastgelegd met deze smartphone app en daaruit blijkt dat een gemiddelde I-PACE-berijder per week maximaal 348 kilometer aflegt, met een gemiddelde ritlengte van zo'n 13,5 kilometer. Met de Alfen AC Wallbox (7 kW) is de batterij thuis in 10 uur tijd naar 80 % op te laden; met het Ecotap DC15 DC-laadpunt (tegen meerprijs) met een laadvermogen van maximaal 15 kW daalt de laadtijd naar 6 uur. Eigenaren van een I-PACE kunnen bovendien de starttijd voor het laden thuis instellen om voordeel te hebben van het lagere elektriciteitstarief in daluren.

De Jaguar I-PACE is verder voorzien van een serie systemen die bijdragen aan het optimaliseren van de actieradius met een volle batterij. Zoals het zogenoemde pre-conditioning system dat automatisch de temperatuur van de batterij verhoogt of verlaagt als de laadkabel is ingeplugd. Daardoor is de range voor vertrek maximaal.