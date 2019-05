Jaguar I-PACE

Jaguar I-PACE wint Powertrain of the Year 2019

22 mei 2019 | De volledig elektrische Jaguar I-PACE heeft de awards Best Electric Powertrain en Best New Engine gewonnen en won ook de 350 tot 450 pk-categorie bij The International Engine + Powertrain of the Year Awards. De winnaars werden bekendgemaakt tijdens de Engine Expo + The Powertrain Technology Show, van 21 t/m 23 mei in Stuttgart. Een jury bestaande uit zeventig ervaren autojournalisten uit 31 landen, nam belangrijke aspecten als prestaties, rijgedrag, energie-efficiency en verfijning mee in de beoordeling.