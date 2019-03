Jaguar I-PACE is Auto van het Jaar 2019

4 maart 2019 | De volledig elektrische Jaguar I-PACE is bij de Europese Auto van het Jaar-verkiezing verkozen tot Auto van het Jaar 2019. Het is de eerste keer dat Jaguar deze prijs wint.De Europese Auto van het Jaar-jury bestaat uit 60 autojournalisten uit 23 landen. Zij vellen een oordeel over technische innovaties, design, prestaties, efficiëntie en prijs-kwaliteitverhouding.

De Jaguar I-PACE biedt uitmuntende prestaties. Met zijn krachtige elektrische aandrijflijn en op maat gemaakte aluminium structuur combineert hij de prestaties van een sportauto met het praktisch gemak van een SUV.

De Jaguar I-PACE is een wereldwijd verkoopsucces en volledig ontworpen en ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 8.000 klanten, waarvan 75% in Europa, hebben de elektrische SUV al aangeschaft. Klanten kunnen via een app of een elektronische tag met hun I-PACE gebruikmaken van de oplaadservice. Het abonnement biedt toegang tot meer dan 85.000 laadpunten in Europa.

De I-PACE heeft sinds zijn introductie in 2018 wereldwijd meer dan 55 prijzen gewonnen. In Duitsland Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk won hij de nationale Auto van het Jaar-verkiezingen. Daarnaast werd hij ook bekroond tot BBC TopGear magazine EV of the Year, China Green Car of the Year en hij won de Autobest ECOBEST Award.