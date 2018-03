Jaguar en Waymo werken samen

27 maart 2018 | Jaguar Land Rover en Waymo hebben vandaag een langlopend strategisch partnerschap bekendgemaakt. De ondernemingen gaan samen 's werelds autonome, elektrische premiumauto's ontwikkelen voor Waymo's vervoersdiensten zonder bestuurder.

Jaguar Land Rover en Waymo (het voormalige autonome-autoproject van Google) werken samen aan de ontwikkeling van een autonome versie van de Jaguar I-PACE. De strategische samenwerking voor de lange termijn brengt de realisatie dichterbij van de gezamenlijke doelen van Jaguar Land Rover en Waymo: auto's veiliger maken, mobiliteit voor iedereen verbeteren en gebruikers helpen tijd vrij te maken.

Jaguars I-PACE voorzien van Waymo's technologie voor autonoom rijden, worden later dit jaar ingezet voor tests. Op basis van de ervaringen en de gegevens die de praktijktests opleveren, verfijnen Waymo en Jaguar Land Rover de technologie om optimale veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Tot wel 20.000 Jaguars I-PACE worden tijdens de eerste twee productiejaren gebouwd voor Waymo. Daarmee kunnen gebruikers van deze autonome vervoersdienst tot wel een miljoen ritten per dag afleggen.

Jaguar Land Rover is van plan om veel te investeren in autonoom, connected rijden en geëlektrificeerde aandrijvingstechniek. Tot op heden is Waymo de enige onderneming met een vloot volledig autonome auto's, dus zonder bestuurder achter het stuur, op de openbare weg. Later dit jaar lanceert Waymo 's werelds eerste autonome vervoersdienst en kan het publiek via Waymo's app een voertuig bestellen.

De autonome Jaguar I-PACE van Waymo is te zien op de New York International Auto Show, die van 30 maart t/m 8 april plaatsvindt.