Vijf EuroNCAP-sterren voor elektrische Jaguar I-PACE

14 december 2018 | De volledig elektrisch aangedreven Jaguar I-PACE is door het crashtestinstituut Euro NCAP bekroond met vijf sterren. Daarmee behoort de Jaguar I-PACE tot de veiligste auto's die op de markt verkrijgbaar zijn. De eerste volledig elektrische sport-SUV van Jaguar behaalde een score van 91% voor de bescherming van volwassen inzittenden. Voor zowel de bescherming van kinderen in de auto als de aanwezige veiligheidssystemen scoorde het model 81%. De onderzoekers waren ook onder de indruk van de inzittendenbescherming bij een zijdelingse crash en bij de nog zwaardere zijdelingse crash tegen een paal. Bij beide onderdelen scoorde de I-PACE maximaal dankzij de goede bescherming van alle belangrijke lichaamsdelen.

De lichtgewicht aluminium carrosseriestructuur van de Jaguar I-PACE is ongekend stijf. Door de carrosseriestructuur en het zelfdragende aluminium frame voor het geïntegreerde accupakket op ideale wijze te combineren, biedt de I-PACE de hoogste torsiestijfheid van alle Jaguars tot op heden, met een stijfheid van 36 kNm per graad.

Een sterk punt van het carrosserieontwerp zijn de gesmede aluminium verbindingen, een primeur in de auto-industrie. En voor het eerst wordt hittebehandeling van geperste panelen toegepast om de sterkte van de aluminiumlegeringen te vergroten in belangrijke 'crash-gebieden'.

De Jaguar I-PACE is verder voorzien van geavanceerde veiligheidstechnologie om andere weggebruikers en voetgangers te beschermen. Dat is onder meer een omhoogkomende motorkap om de klap voor een eventueel geschepte voetganger enigszins te verzachten, en Autonomous Emergency Braking met Pedestrian and Cyclist Detection; de automatische noodstopfunctie met voetgangers- en fietsersherkenning.

Jaguar ontwikkelde ook het unieke Audible Vehicle Alert System (AVAS), dat de andere weggebruikers waarschuwt als de volledig elektrische en dus stille I-PACE hen nadert. Het geluid is te horen bij snelheden tot 20 km/uur en is luider dan 56 dB(A), het vereiste minimumvolume volgens aangekondigde Europese regelgeving. Het systeem is getest in samenwerking met leden van Guide Dogs for the Blind; de grootste liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk voor blinden en slechtzienden.

Behalve de veiligheidstechnologie biedt de I-PACE ook een uitgebreid aanbod van rijassistentiesystemen, met onder meer Adaptive Cruise Control met Steering Assist, Blind Spot Assist en 360° Parkeerassistentie.