Autotest | Dit is niet de nieuwe Hyundai Santa Fe. Of toch wel! In 2020 presenteerde Hyundai de geheel nieuwe Santa Fe en gaf daar vervolgens totaal geen ruchtbaarheid aan. De CO2-uitstoot van de toen beschikbare motoren was namelijk zo hoog, dat de prijs onrealistisch hoog was. Voor modeljaar 2021 is de Santa Fe echter vernieuwd en voorzien van hybride-aandrijving. Daarom is de nieuwe en tevens vernieuwde Santa Fe nu wel concurrerend. De hoogste tijd dus voor een test!

Het gaat tegen alle gebruiken in. Een fabrikant introduceert een compleet nieuw model en vervolgens negeren de diverse importeurs het volledig. En dat terwijl er echt heel veel nieuws te melden was. De vierde generatie van de Santa Fe is groter, ruimer, moderner en voor het eerst in zijn bestaan uiterst opvallend gelijnd.

De Santa Fe is weliswaar het topmodel van Hyundai, maar straalde dat nooit echt uit. Het lijnenspel was altijd modern en tegelijkertijd ingetogen. Dit keer kiest Hyundai echter voor strakke lijnen, venijnige koplampen, een hoog opgetrokken neus en een imposant grote grille. In de witte testauto komt de nieuwe huisstijl niet alleen optimaal tot zijn recht, maar lijkt alles ook nog eens groter en spannender!

Ruimte en uitrusting

Voor het exterieur kiest Hyundai voor een regelrechte revolutie. Het interieur is juist een geval van evolutie. De cabine is ontegenzeglijk moderner en doordachter dan voorheen, terwijl alles toch vertrouwd aandoet. Alle bedieningselementen zitten op de gebruikelijke plekken en digitale elementen doen stapsgewijs hun intrede. De ruimte voorin is niet alleen goed, maar de grote stoelen met vele verstelmogelijkheden zorgen voor een riante en ontspannen zit. De ruimte achterin is in absolute zin goed, maar valt voor een auto van deze omvang toch iets tegen. Zoals het hoort bij een topmodel zijn de stoelen niet alleen elektrisch te verwarmen, maar ook te koelen.

Het centrale beeldscherm met audio-, communicatie- en navigatiesysteem is een stapje groter en biedt meer mogelijkheden dan voorheen. Het is bijvoorbeeld met vrij geformuleerde commando's te besturen, maar hiervoor gelden wel beperkingen. "Vertel een mop" of "breng mij naar dezelfde bestemming als gisteren" gaan echt te ver. "Navigeer naar huis" of "hoe is het weer in Amsterdam" worden wel begrepen. Dankzij een samenwerking met het topmerk "Krell" is de klank van het audiosysteem onberispelijk, zij het een tikkeltje saai.

De belangrijkste vooruitgang zit in de diverse actieve veiligheidssystemen. Wanneer richting wordt aangegeven, wordt het beeld van een camera aan de zijkant van de auto achter het stuurwiel getoond als "dodehoekcamera". Dit werd tijdens de testperiode als een uiterst zinnige bijdrage ervaren. Om parkeren in smalle vakken makkelijker te maken kan de Santa Fe geheel zelfstandig, zonder bestuurder in de auto, in- en uitparkeren. Dit gaat langzaam en uiterst voorzichtig, maar werkt verder keurig.

„Ondanks de hoge bouw en dus het hoge zwaartepunt heeft de Santa Fe een prima wegligging“

Gedurende de week die de Santa Fe bij de redactie op bezoek was, vielen slechts een paar kleine punten negatief op. Het navigatiesysteem zet een podcast of audioboek niet stil tijdens het uitspreken van instructies en dat is storend. Alleen over het beeld van de parkeercamera achterop worden hulplijnen getekend, niet over die van de camera voorop. De automatische versnellingsbak wordt niet met een hendel, maar met knoppen bediend. Echter, de indeling van deze knoppen is gevoelsmatig onlogisch ("reverse" boven, "drive" onder).

Hybride

Zoals eerder aangegeven is de Santa Fe vanaf 2021 leverbaar met hybride-aandrijving. Daarbij is er de keuze tussen parallel-hybride en plug-inhybride. De eerste variant is voordeliger in aanschaf en laadt op tijdens remmen en uitrollen. Opladen met een stekker is niet nodig. Zoals de naam al impliceert kan de "plug-inhybride" tevens opladen met een stekker. De invloed van de elektromotor is daarom groter en bij frequent opladen is het verbruik daarom significant lager. Bovendien is alleen de plug-inhybride voorzien van vierwielaandrijving.

Voor deze test is de paralel-hybride gereden, omdat die als eerste in productie is genomen. Ondanks het feit dat Hyundai beduidend minder ervaring heeft met parralel-hybride aandrijving dan sommige andere merken, werken de benzine- en elektromotor uiterst harmonieus met elkaar samen. De overgang van de ene naar de andere krachtbron is soms merkbaar, maar nooit storend. Een klein kritiekpunt: de bestuurder kan niet expliciet kiezen voor elektrische aandrijving. Dat is een gemis, omdat hiermee bijvoorbeeld kan worden voorkomen dat uitlaatgassen in een garage terecht komen.

De prestaties van de 230 pk / 350 Nm sterke combinatie zijn ruimschoots voldoende. Al bij een laag toerental is veel trekkracht beschikbaar, waardoor moeiteloos kan worden geaccelereerd. Dat geeft het grootse gevoel dat hoort bij een auto als deze. Wanneer wordt gekozen voor de sport-stand is de krachtbron wild en gretig, maar is de Santa Fe desondanks geen snelle auto. In de eco- en standaard-modus is de Santa Fe kalm en comfortabel. Het door Hyundai beloofde gemiddelde verbruik van 1 op 18.2 is dan goed te realiseren (testverbruik: 1 op 18.5).

Weggedrag

Wat voor de aandrijving geldt, geldt ook voor het onderstel. Ondanks de hoge bouw en dus het hoge zwaartepunt heeft de Santa Fe een prima wegligging. Deze grote Hyundai laat zich desnoods genadeloos hard over een klaverblad jagen of wild door een bocht smijten. Echter, het maakt geen enkele indruk op het mechaniek en geeft daarom ook nauwelijks voldoening. Dit is het topmodel van Hyundai en dus draait het om comfort en gemak.

Conclusie

Drie jaar na de introductie van de nieuwe Santa Fe is het model al vernieuwd. Aanvankelijk was deze grootste Hyundai namelijk voorzien van motoren die door hun hoge CO2-uitstoot voor een onrealistisch hoog prijskaartje zorgden. De Santa Fe was daarom kansloos ten opzichte van de concurrentie. De vernieuwde versie is leverbaar met parallel-hybride en plug-inhybride aandrijving en vanaf nu is de Santa Fe juist zeer concurrerend.

De prijs, prestaties en het verbruik staan nu op hetzelfde niveau als soortgelijke auto's van andere merken. Vervolgens doet Hyundai waar het goed in is: naar de klanten luisteren en een product afleveren dat perfect op hun wensen is afgestemd. Zoals het hoort bij grote, luxueuze auto's is het weggedrag goed, maar ligt de nadruk op comfort. De uitrusting is rijk en modern. Tegelijk met de nieuwe motoren kreeg de Santa Fe een meer uitgesproken uiterlijk zodat de vernieuwde Santa Fe er ook nieuw uitziet.

plus Rijke, moderne uitrusting

Onderscheidende vormgeving

Verkrijgbaar als hybrid en plug-inhybrid min Ruimte achterin kan beter

Geen hulplijnen bij beeld parkeercamera neus

Navigatie pauzeert podcast of audioboek niet tijdens instructie

