Hyundai toont IONIQ 6

De IONIQ 6 is geïnspireerd op het studiemodel Prophecy Concept EV en wordt gekenmerkt door strakke, eenvoudige lijnen en aerodynamische vormen die de ontwerpers van Hyundai omschrijven als Emotional Efficiency. Met zijn elektrische aandrijflijn en duurzame materiaalgebruik laat de IONIQ 6 een ethisch en uniek design zien.

Net als bij de bekroonde IONIQ 5 is ook bij het ontwerp van de IONIQ 6 gekozen voor de Hyundai Look-designstrategie. Dat betekent dat elk nieuw model een uniek uiterlijk krijgt, zoals het geval is bij schaakstukken. Geen one style fits all-benadering dus, maar een uitgesproken klantgerichte benadering die rekening houdt met verschillende levensstijlen.

Dankzij zijn lage front, actieve luchtlaten aan de voorzijde, wielkastverkleiners en optionele slanke digitale zijspiegels heeft de IONIQ 6 een lage luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,21 cW (getest met 18-inch Hankook-zomerbanden en digitale zijspiegels. Cijfers zijn afgerond op twee decimalen). Het aerodynamische karakter wordt versterkt door de elliptische, op een vleugel geïnspireerde achterspoiler. De onderscheidende ducktail-vormige achterzijde helpt de spoiler de neerwaartse kracht te versterken en vermindert bovendien de luchtweerstand. Zelfs onder de auto zijn aerodynamische invloeden zichtbaar: zo is het onderstel volledig afgedekt en is de ruimte in de wielkasten gereduceerd.

Ook de kenmerkende IONIQ Parametric Pixels, ruim 700 stuks, komen terug in de IONIQ 6, onder meer in de koplampen, achterlichten, achterbumpers, sensoren aan de voorzijde, luchtroosters en in de middenconsole. Daarnaast valt de IONIQ 6 op door het remlicht in de achtervleugel dat opvallend oplicht wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. Om het unieke karakter van de IONIQ 6 te benadrukken, is zowel op de voor- als de achterzijde van de auto het vernieuwde Hyundai 'H'-logo aangebracht.

De IONIQ 6 is gebouwd op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) wat een lange wielbasis en een efficiënt interieurdesign met optimale beenruimte mogelijk maakt. De volledig vlakke vloer zorgt voor nog meer bewegingsvrijheid in het interieur. De volledig op de bestuurder gerichte cockpit heeft een bedieningspaneel dat centraal is geplaatst om afleiding te verminderen en veilig en intuïtief rijden te bevorderen. Het modulaire dashboard herbergt een 12-inch full-touch infotainmentdisplay en een 12-inch digitaal cluster. De middenconsole biedt tevens plaats aan een opbergruimte.

Dual Color Ambient Lighting zorgt voor verlichting van het interieur van de IONIQ 6. Er is keuze uit 64 kleuren en zes tweekleurenthema's, ontwikkeld door kleurexperts om bestuurder en passagiers te helpen ontspannen. De 4-dot Interactive Pixel Lights op het stuurwiel zorgen voor een intuïtievere interactie tussen de bestuurder en de auto.

Het interieur van de IONIQ 6 lijkt breder dan de slanke buitenkant doet vermoeden. Om dat te realiseren werden de knoppen aan de binnenzijde van de portieren achterwege gelaten, waardoor meer interieurruimte en opbergruimte ontstond.

In lijn met het ontwerpthema Ethical Uniqueness van de IONIQ 6 en geïnspireerd door moderne en milieubewuste consumenten, pasten de ontwerpers duurzame materialen toe aan de buitenzijde van de IONIQ 6, waaronder gerecyclede pigmentverf van afgedankte banden. Het groene karakter vindt men ook terug in het interieur van de IONIQ 6. Hier zijn volop ecologische en recyclebare materialen toegepast, waaronder PET-flessen, biologische verf op basis van plantaardige oliën en gerecyclede visnetten.