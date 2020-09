Hyundai lanceert campagne Hydrogen to You

10 september 2020 | Al ruim twee decennia investeert Hyundai veel geld in deze emissievrije auto's met een brandstofcel. Om zijn rol op het gebied van brandstofceltechnologie te benadrukken, lanceert Hyundai de campagne 'Hydrogen to You' (waterstof voor jou) ook wel: H2U.

Gedurende de campagne H2U zijn de schijnwerpers vooral gericht op de Hyundai NEXO, een waterstof-elektrisch aangedreven SUV. Een brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit waarmee de elektromotor wordt aangedreven. De Hyundai NEXO rijdt dus volledig elektrisch en stoot geen schadelijke stoffen uit. Bovendien kost het voltanken van de NEXO slechts een handvol minuten en bedraagt zijn actieradius 665 km (volgens WLTP).

Vier H2U-ambassadeurs, met de meest uiteenlopende interesses en talenten, gaan tijdens de campagne op reis met de NEXO om kennis te maken met duurzame mobiliteit in het algemeen en de NEXO in het bijzonder. Zij worden uitgedaagd na te denken over de verschillende bedrijfstakken waarin zij werkzaam zijn en hoe waterstof-elektrische mobiliteit een duurzame levensstijl kan bevorderen en een positieve invloed kan hebben op hun dagelijks leven.

Het kwartet H2U-ambassadeurs uit Berlijn richt zich rechtstreeks tot jongere consumenten die zich sterk willen maken voor een wereld met nieuwe technologieën, creatieve oplossingen en zonder fossiele brandstoffen. De ambassadeurs zijn:

de deejay Peggy Gou: zij geeft een kijkje in haar levensstijl en neemt haar volgers in haar NEXO mee op reis naar de Berlijnse club scene

Toni Dreher-Adenuga, winnares van de Duitse versie van het tv-programma 'Next Top Model': zij brengt groene mobiliteit, mode en haar duurzame levensstijl samen

wetenschapper en youtuber Jacob Beautemps: hij geeft op een begrijpelijke manier tekst en uitleg over waterstof en brandstofceltechnologie

fotograaf Konrad Langer: hij richt zijn lens op een nieuwe stadsvisie waarin schone waterstof een centrale rol speelt

'Het H2U-programma is geheel in lijn met onze visie: Progress for Humanity', zegt Wonhong Cho, Executive Vice President en Global Chief Marketing Officer bij Hyundai Motor Company. 'Het is een platform om mensen bewust te maken van de rol die brandstofceltechnologie kan spelen bij het helpen overwinnen van belangrijke milieu-uitdagingen.'

