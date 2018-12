Hyundai lanceert FCEV Vision 2030

11 december 2018 | Hyundai wil niet alleen vooroplopen met batterij-elektrisch aangedreven auto's, maar ook een leidende rol spelen op het gebied van waterstoftechnologie. Om dat te realiseren streeft Hyundai ernaar rond 2030 jaarlijks 500.000 waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen (personenauto's en bedrijfswagens) te produceren. De plannen daarvoor staan beschreven in het onlangs gepubliceerde 'FCEV Vision 2030'.

Hiermee anticipeert Hyundai op de verwachte stormachtige groei van de vraag naar auto's met een brandstofcel. Ook in andere sectoren zal de vraag naar brandstofcelsystemen de komende jaren drastisch toenemen. Hyundai wil daarop inspelen door zijn activiteiten op het gebied van waterstoftechnologie verder uit te breiden.

Uit onderzoek van het internationale adviesbureau McKinsey & Company blijkt dat er rond 2030 wereldwijd 5,5 à 6,5 miljoen brandstofcelsystemen nodig zijn. De Hydrogen Council doet daar nog een schepje bovenop: dit wereldwijde initiatief van toonaangevende bedrijven op het gebied van energie, transport en industrie voorspelt dat de jaarlijkse vraag naar waterstof in vergelijking met nu vertienvoudigd zal zijn tegen 2050.

Hyundai beschouwt elektrisch rijden, zowel batterij-aangedreven als waterstof-aangedreven auto's, al geruime tijd als dé oplossing voor emissieloze mobiliteit. Al sinds de jaren negentig investeert Hyundai veel geld in de ontwikkeling van een waterstof-elektrisch aangedreven auto. Dat resulteerde in de Hyundai ix35 Fuel Cell, waarvan eind 2012 de serieproductie van start ging. Daarmee was Hyundai de eerste autofabrikant ter wereld die de volledig schone auto met brandstofcel commercieel inzette.

Onlangs introduceerde Hyundai de NEXO waarvan Hyundai Motor Nederland in korte tijd 85 pre-orders mocht ontvangen. Deze nieuwste generatie waterstof-elektrisch aangedreven auto is onder andere 20 procent lichter en 10 procent efficiënter dan zijn voorganger: allemaal factoren die een positieve invloed hebben op de actieradius. De NEXO kan 665 kilometer (volgens WLTP) afleggen op een volle tank. De enige uitstoot is water.

Aan de hand van 'FCEV Vision 2030' (FCEV staat voor Fuel Cell Electric Vehicle) wil Hyundai zijn rol op het gebied van waterstof-technologie uitbreiden. Daarbij kijkt Hyundai verder dan alleen de ontwikkeling en bouw van waterstof-elektrisch aangedreven personenauto's. Hyundai onderzoekt bijvoorbeeld nadrukkelijk de mogelijkheden om ook fabrikanten van trucks, lichte bedrijfswagens, drones, schepen, rollend materieel en vorkheftrucks van brandstofcelsystemen te voorzien. Ook zal in andere sectoren de vraag naar brandstofcelsystemen toenemen. Denk aan energieopwekking en opslagsystemen.

Nederland is een van de zogenoemde prioriteitslanden voor waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. Tot nu toe is de waterstoftankinfrastructuur vrij beperkt en telt Nederland vier openbare vulpunten voor waterstof-elektrisch aangedreven auto's: in Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond. In april 2019 wordt ook in Den Haag een waterstoftankstation geopend en er liggen plannen klaar voor de bouw van tankstations in Groningen, Pesse, Breda, Amsterdam, Schiphol, Rotterdam Airport, Utrecht, Leeuwarden, Meppel, Emmen, Assen, Heerenveen en Oude Tonge. Eind 2020 moeten in ons land ongeveer twintig waterstoftankstations operationeel zijn.

Behalve deze officiële waterstoftankstations verrijzen er op diverse plaatsen in Nederland ook kleinschalige waterstoftankvoorzieningen bij taxiondernemingen en groene bedrijven. Deze ondernemers zien toekomst in elektrische mobiliteit op waterstof en hebben private vulpunten laten bouwen. Deze voorzieningen leveren 700 bar. De auto profiteert daarmee van de volledige range, al duurt het iets langer om waterstof te tanken.

Een van de eerste stappen om 'FCEV Vision 2030' te kunnen realiseren is de bouw van een brandstofcelsysteemfabriek in Chungju, Zuid-Korea. Daarmee zal de jaarlijkse productie van brandstofcelsystemen worden verhoogd van het huidige aantal van 3.000 eenheden tot 40.000 eenheden in 2022. Hyundai is de eerste autofabrikant met een aparte fabriek voor de commerciële productie van brandstofcelsystemen. Ook richt Hyundai een speciale divisie op voor het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten op het gebied van brandstofcelsystemen.