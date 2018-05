Hyundai maakt prijzen NEXO bekend

9 mei 2018 | De Hyundai NEXO, de nieuwste generatie waterstofauto met een brandstofcel, is leverbaar voor prijzen vanaf 69.995 euro. Daarmee is de uiterst geavanceerde en milieuvriendelijke SUV van Hyundai de scherpst geprijsde waterstofauto van Nederland. Bovendien betalen zakelijk rijders slechts 4 procent bijtelling voor priv├ęgebruik. Hyundai levert de NEXO in twee varianten: behalve de standaardversie kunnen klanten ook kiezen voor de NEXO met Plus Pack (meerprijs: 4.000 euro) dat een aantal voorzieningen toevoegt. De levering van de NEXO start in september.

De Hyundai NEXO is een zogenoemde Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Het is 's werelds eerste SUV die specifiek ontwikkeld is voor rijden op waterstof. Onder de motorkap ligt een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en waterdamp. De elektriciteit wordt gebruikt om een elektromotor aan te drijven. De Hyundai NEXO rijdt dus volledig elektrisch, zonder daarvoor een batterij te hoeven opladen. De enige uitstoot is waterdamp. De waterstof is tanken verloopt net zo makkelijk en snel als het tanken van benzine of diesel.

De NEXO is 20 procent lichter, 10 procent efficiënter en 30 procent krachtiger dan zijn voorganger, de Hyundai ix35 Fuel Cell. Met een vermogen van 135 kW (184 pk) staat de NEXO garant voor voldoende prestaties, terwijl de actieradius met een volle tank 665 km bedraagt (volgens WLTP).

Elke Hyundai NEXO is voorzien van lederen bekleding, infotainment met navigatie en 12,3-inch touchscreen, full-LED-koplampen, volautomatische klimaatregeling en zelfs Remote Smart Parking Assist (RSPA). Met laatstgenoemde voorziening kan de NEXO op afstand worden bediend om volledig automatisch en zónder bestuurder in te parkeren, bijvoorbeeld in een krappe parkeerplek met weinig ruimte om in en uit te stappen.

Ook biedt de NEXO bescherming aan inzittenden en medeweggebruikers dankzij Advanced Smart Cruise Control, Forward Collision Warning, Lane Following Assist en de Blind Spot View Monitor. Deze laatste waarschuwt niet alleen voor verkeer in de dode hoek, maar toont ook de situatie schuin achter de auto op het beeldscherm als de bestuurder van rijstrook wisselt. Wie kiest voor het 'Plus Pack' krijgt onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, een panoramisch schuifdak, geventileerde voorstoelen, een verwarmbare achterbank, een Around View Monitor en een Krell Audio premium audiosysteem.

De Hyundai NEXO is te bestellen voor prijzen vanaf 69.995 euro inclusief BTW. De versie met 'Plus Pack' is er vanaf 73.995 euro.

In Nederland zijn momenteel vier waterstoftankstations operationeel: in Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond. Dit jaar wordt ook in Den Haag een waterstoftankstation geopend en er liggen al plannen klaar voor de bouw van tankstations in Pesse, Breda, Amsterdam, Schiphol, Rotterdam Airport en Utrecht. In 2020 moeten in ons land ten minste twintig waterstoftankstations operationeel zijn.

Zakelijk rijders die de NEXO ook privé willen rijden, betalen slechts 4 procent bijtelling over het gehele catalogusbedrag. Vanaf 2019 is er, voor de categorie van 4 procent bijtelling, een maximum van 50.000 euro fiscale waarde. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22 procent. Uitzondering hierop zijn auto's die op waterstof rijden. Dit is een belangrijk voordeel van de Hyundai NEXO ten opzichte van batterij-elektrische auto's boven de 50.000 euro fiscale waarde.

Ook bijzonder is dat de Hyundai NEXO nu al in hoge mate klaar is voor autonoom rijden, zoals eerder dit jaar werd gedemonstreerd tijdens een rit van Seoul naar Pyeongchang. Over een afstand van 190 kilometer reden drie voertuigen met level 4-technologie voor autonoom rijden met een snelheid tussen de 100 en 110 km/uur. Ze gingen in de stroom verkeer mee, haalden zelfstandig in en navigeerden door tolpoorten. Daarbij werd gebruikgemaakt van 5G-netwerktechnologie. Level 4 betekent dat de automatische piloot van de auto in staat is het voertuig in bijna elk mogelijk scenario te besturen, behalve in zeer slecht weer. Als de omstandigheden het toelaten, kan de bestuurder de 'autopilot' inschakelen en hoeft hij vervolgens niet meer te letten op de besturing.