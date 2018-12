Hyundai Nexo

5 EuroNCAP sterren voor Hyundai Nexo

12 december 2018 | De Hyundai NEXO is door de Europese veiligheidsorganisatie Euro NCAP onderscheiden als 'Best in Class 2018'. In de categorie 'Large Off-Road' scoort de waterstof-elektrisch aangedreven SUV het best van alle in 2018 geteste auto's. Eerder dit jaar beloonde Euro NCAP de Hyundai NEXO met de maximale score van 5 sterren. Het was voor het eerst dat het onafhankelijke Europese veiligheidsinstituut een auto met een brandstofcel aan een crashtest onderwierp. De positieve veiligheidsbeoordeling van Euro NCAP laat zien dat de Hyundai NEXO tot de allerveiligste auto's ter wereld behoort.