Hyundai start IONIQ car sharing

5 oktober 2017 | Hyundai start een eigen autodeelproject met honderd elektrisch aangedreven IONIQs in Amsterdam. Iedereen kan gebruikmaken van IONIQ Car Sharing om zich daarmee efficiënt en emissievrij te verplaatsen. Oppikken en achterlaten van de auto's is overal mogelijk binnen grootstedelijk Amsterdam. De Hyundai IONIQ Electric heeft een actieradius van 280 kilometer (NEDC) en biedt ruimte aan vijf personen én hun bagage. Met dit autodeelproject wil Hyundai een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit in de Nederlandse hoofdstad.

Amsterdam beschikt met bijna 2.400 publieke oplaadstations over een goede infrastructuur voor elektrisch aangedreven auto's. Bovendien past de doelstelling van Amsterdam om vanaf 2025 CO2-neutraal te zijn (Verkeersplan: Amsterdam, The Electric City) bij de strategie van Hyundai om duurzame mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken. Nederland biedt ook prima condities voor elektrisch rijden. Er zijn geen bergen, het klimaat is er mild en de rijafstanden zijn kort bij vaak lagere snelheden.

De Hyundai IONIQ Electric beschikt over een nieuwe 28 kWh lithium-ion-polymeerbatterij. Met deze batterij heeft de Hyundai IONIQ Electric theoretisch een actieradius van 280 kilometer, gemeten volgens de NEDC (New European Driving Cycle). Gebruikers van IONIQ Car Sharing kunnen dan ook probleemloos tot buiten Amsterdam rijden, zoals het traject Amsterdam-Rotterdam (afstand van 80 km), Amsterdam-Nijmegen (120 km) of Amsterdam-Eindhoven (125 km). Wel dient de auto weer te worden geretourneerd in Amsterdam.

Met een grote actieradius is de kans op een lege accu erg klein. Mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan is hulp nabij. Hyundai introduceert namelijk de zogenoemde vehicle-to-vehicle charging service on demand. Dat is een serviceauto van Hyundai met een mobiele snellader die de lege accu zo weer oplaadt.

Voor maximaal gebruiksgemak biedt Hyundai digitale diensten. Registratie voor deelname aan het autodeelproject kan binnen enkele minuten via de site IONIQcarsharing.nl of bij de auto zelf via de IONIQ Car Sharing-app die beschikbaar is in de Apple Store en Google Play. De benodigde informatie voor facturatie en een scan van het rijbewijs is te zenden via de reguliere digitale kanalen. Met behulp van de app is ook snel de dichtstbijzijnde nog beschikbare Hyundai IONIQ te traceren en vervolgens te reserveren.