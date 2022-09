Hyundai IONIQ 6 eerst als First Edition

Deze speciale introductieversie van de IONIQ 6 is extra compleet uitgevoerd en voorzien van moderne technologieën. De elektrische Hyundai zal slechts verkrijgbaar zijn in een zeer gelimiteerde oplage. Voor de IONIQ 6 First Edition is er keuze uit vier kleuren: Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Pearl en Gravity Gold Matte.

De IONIQ 6 is, na de IONIQ 5, het tweede model van IONIQ, het gloednieuwe line-up-merk van Hyundai dat zich exclusief richt op 100% elektrische auto's. Met zijn gestroomlijnde design, lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21 en rijbereik van ruim 600 km is de IONIQ 6 een logische aanvullen op het aanbod van Hyundai.

Dankzij het 800V-systeem laadt hij snel op en de speciale Vehicle-to-Load-technologie zorgt ervoor dat de IONIQ 6 ook stroom kan leveren aan andere elektrische apparaten.