Hyundai IONIQ 6 nu als First Edition

De IONIQ 6 First Edition is een exclusieve versie van de nieuwe elektrische Hyundai. Dit topmodel met het 77,4 kWh-accupakket en vierwielaandrijving heeft een gecombineerd vermogen van 325 pk en 605 Nm aan koppel. Het interieur is voorzien van tal van exclusieve, sportieve designelementen. De IONIQ 6 First Edition staat op 20-inch lichtmetalen matzwarte velgen met 245/40 R20-banden (Pirelli). In deze configuratie bedraagt het rijbereik tot 519 km (volgens WLTP).

Designaccenten in zwart

De kleur zwart voert de boventoon in de IONIQ 6 First Edition. Glanzend zwarte sierlijsten aan de voorzijde, achterzijde en op de flanken en de glanzend zwarte buitenspiegelkappen benadrukken de strakke lijnen van de IONIQ 6 First Edition. Ook de dorpels en het Hyundai-logo aan de voor- en achterzijde zijn uitgevoerd in de kleur zwart. Binnenin is eveneens te genieten van designaccenten die uniek zijn voor de IONIQ 6 First Edition, waaronder een glazen schuif-/kanteldak, zwarte hemelbekleding, speciale 'First Edition' lederen/stoffen (Tartan) bekleding voor de stoelen en ECONYL-vloermatten.

Voor deze speciale introductieversie van de IONIQ 6 is er keuze uit vier kleuren: Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic en Gravity Gold Matte.

De IONIQ 6 First Edition wordt geleverd inclusief een jaar gratis IONITY Premium-laadpakket. Opladen met IONITY betekent: profiteren van hoge laadsnelheden en korte laadsessies, met 100% hernieuwbare energie voor emissievrij en CO2-neutraal rijden, bij meer dan 1.700 krachtige IONITY-oplaadpunten langs de belangrijkste Europese snelwegen.

Reserveren

Vanaf 9 november 2022 is de IONIQ 6 First Edition online te reserveren via het Hyundai Cl!ck to Buy-platform. Op het Hyundai Cl!ck to Buy-platform kunnen klanten hun voorkeursdealer kiezen, accessoires toevoegen aan hun bestelling en de gewenste bezorgmethode selecteren.