Hyundai IONIQ 6 krijgt 614 km bereik

De IONIQ 6 dankt die lage waarden aan zijn technologie en aerodynamische vormgeving. Dankzij zijn lage front, actieve luchtlaten aan de voorzijde, wielkastverkleiners en optionele slanke digitale zijspiegels heeft de IONIQ 6 een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21. Het aerodynamische karakter wordt verder versterkt door de elliptische, op een vleugel geïnspireerde achterspoiler. De onderscheidende ducktail-vormige achterzijde helpt de spoiler de neerwaartse kracht te versterken en vermindert bovendien de luchtweerstand. Ook onder de auto zijn aerodynamische invloeden zichtbaar: zo is het onderstel volledig afgedekt en is de ruimte in de wielkasten gereduceerd.

De actieradius van de IONIQ 6 wordt grotendeels mogelijk gemaakt door het speciale platform waarop de elektrische Hyundai is gebouwd. Dit Electric Global Modular Platform (E-GMP) levert optimale elektrische prestaties en maakt razendsnel opladen mogelijk.

Opladen

De E-GMP-architectuur van de IONIQ 6 is geschikt voor opladen met zowel 400- als 800-voltinstallaties, waarbij laden met 800 volt standaard is. Laden met 400 volt is mogelijk zonder dat daarvoor extra uitrusting of een adapter noodzakelijk is. 15 minuten laden zorgt onder ideale omstandigheden voor een extra actieradius tot 351 km.

'We hebben alles in het werk gesteld om de meest efficiënte auto in het EV-segment te ontwerpen', zegt Byung Hoon Min, Head of Total Vehicle Performance Development Center bij Hyundai Motor Company. 'Onze focus op het verbeteren van de aerodynamica heeft ertoe bijgedragen dat we een elektrische auto met een enorm rijbereik hebben weten te ontwikkelen, wat de actieradiusangst nog verder wegneemt en het segment van de elektrische auto's verder zal helpen groeien.'