Hyundai IONIQ 6 behaalt vijf sterren bij Euro NCAP

Voertuigen die de veiligheidstest van Euro NCAP ondergaan worden beoordeeld in vier categorieën: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen in de auto, voetgangersbescherming en Safety Assist. De IONIQ 6 blonk uit in de categorieën bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen in de auto en Safety Assist.

Met de maximale score in de onafhankelijke veiligheidstest bewijst de IONIQ 6 tot de veiligste modellen in zijn klasse te behoren. De elektrische sedan is voorzien van de nieuwste actieve veiligheidsvoorzieningen om te voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsvoorschriften.

Hyundai SmartSense

De lijst met veiligheids- en rijassistentiesystemen is gebundeld onder de naam Hyundai SmartSense. Net als de IONIQ 5 is de IONIQ 6 uitgerust met Highway Driving Assist 2 (HDA 2). Dit systeem maakt het rijden op de snelweg veiliger en comfortabeler. Op basis van informatie van de camera aan de voorzijde, radarsensoren en navigatiegegevens, houdt HDA 2 de snelheid van de auto en de afstand tot de voorligger constant, terwijl het de auto ook midden in de rijstrook houdt. Het systeem kan de bestuurder ook helpen bij het wisselen van rijstrook.

Smart Cruise Control (SCC) houdt de afstand tot de voorligger constant, net als de door de bestuurder ingestelde snelheid. Als SCC is uitgeschakeld, leert het systeem gaandeweg de rijstijl van de bestuurder. Zodra SCC wordt ingeschakeld, stopt het met 'leren' en brengt het de rijstijl van de bestuurder in de praktijk.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) helpt een aanrijding met een obstakel vóór de IONIQ 6 te voorkomen. FCA waarschuwt als een voorligger plotseling vertraagt, of wanneer het systeem het risico van een aanrijding signaleert - bijvoorbeeld een stilstaand voertuig of een voetganger. Als het risico verder toeneemt, kan FCA assisteren met een noodstop. Ook als een aanrijding met een tegemoetkomende auto of fietser dreigt bij het afslaan op een kruising, helpt FCA met een noodstop.

De IONIQ 6 kent ook verbeterde functies van Junction Turning, Junction Crossing, Lane-Changing Oncoming, Lane-Changing Side en Evasive Steering Assist. Als op een kruising het risico bestaat van een aanrijding met tegemoetkomende voertuigen van links of rechts, dan helpt het systeem de bestuurder automatisch met een noodstop. Wanneer tijdens het wisselen van rijstrook het risico van een aanrijding met een (tegemoetkomende) auto in de rijstrook ernaast ontstaat, assisteert het systeem met een ontwijkende stuuringreep. En ook als een aanrijding dreigt met een voetganger die zich (gedeeltelijk) op de koers van de IONIQ 6 bevindt, voert het systeem een ontwijkende manoeuvre uit.

Andere semi-autonome rijsystemen zijn onder meer Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), dat de rijsnelheid aanpast aan de geldende snelheidslimiet, en High Beam Assist (HBA), dat 's nachts assisteert bij het schakelen tussen groot- en dimlicht wanneer er tegemoetkomend verkeer nadert.

De IONIQ 6 is tevens uitgerust met diverse functies die zijn gericht op de aandacht van de bestuurder. Zo analyseert Driver Attention Warning (DAW) of de bestuurder alert is en geeft het een waarschuwing als de bestuurder tekenen van verminderde aandacht vertoont. Het systeem adviseert dan een rustpauze te nemen. Wanneer het verkeer tot stilstand komt, waarschuwt DAW de bestuurder op het moment dat de voorligger weer gaat rijden.

De diverse functies werken in combinatie met elkaar om in uiteenlopende situaties een aanrijding te voorkomen. Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) helpt tijdens het wisselen van rijstrook een aanrijding met een medeweggebruiker te voorkomen. Zodra BCA bij het inschakelen van de richtingaanwijzer een dreigende aanrijding signaleert met een auto schuin achter de IONIQ 6, dan zal het systeem de bestuurder waarschuwen. Als er bij het verlaten van een parkeerplaats parallel aan de rijrichting een aanrijding met een passerende auto dreigt, kan BCA assisteren met een noodstop.

Een andere functie, Blind-spot View Monitor (BVM), geeft via camerabeelden de situatie in de dode hoek van de IONIQ 6 weer als de bestuurder van rijstrook wil wisselen. De beelden verschijnen op het scherm zodra de bestuurder de richtingaanwijzer activeert.

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) helpt bij het achteruit rijden een aanrijding met een aan de linker- of rechterzijde tegemoetkomend voertuig te voorkomen. Als een aanrijding dreigt, geeft het systeem een waarschuwing. Als het risico verder toeneemt, assisteert RCCA automatisch met een noodstop.

Bij het in- en uitrijden van een parkeerplaats helpt Forward/Side/Reverse Parking Collision-avoidance Assist (PCA) een aanrijding met een voetganger of een obstakel te voorkomen. Als een dergelijk risico bestaat, geeft PCA een waarschuwing. Als het risico verder toeneemt, assisteert het systeem automatisch met een noodstop.

De IONIQ 6 biedt ook optimale veiligheid aan de passagiers achterin. Safe Exit Warning (SEW) waarschuwt voor van achter naderende voertuigen als een passagier op de achterbank het portier wil openen om uit te stappen.