Hyundai onthult INSTER

De INSTER valt ook op door zijn LED-dagrijverlichting en pixel-grafische richtingaanwijzers, achterlichten en bumpers. Klanten kunnen de auto personaliseren met LED-projectiekoplampen en een exterieurkleur gecombineerd met een contrasterend zwart dak. Afhankelijk van de uitvoering staat de INSTER op 15-inch stalen wielen met wieldoppen, 15-inch lichtmetalen velgen of 17-inch lichtmetalen velgen.

Uitrusting

Binnenin biedt de INSTER een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel, een 10,25-inch infotainment-touchscreen met navigatie en een draadloos oplaadstation voor de smartphone in een compacte middenconsole die is ontworpen om een ruimtelijk gevoel te creëren.

Het pixelthema is ook terug te zien binnen in de INSTER, met grafische elementen op het stuur die het hightech-imago van de auto versterken. Het interieur heeft ook aanpasbare deurpanelen zodat eigenaren hun auto verder kunnen personaliseren.

Alle stoelen, inclusief de stoel voor de bestuurder, kunnen worden neergeklapt voor extra flexibiliteit. Verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuur zijn optioneel. De tweede zitrij kan in de verhouding 50:50 worden neergeklapt en is behalve verschuifbaar ook kantelbaar.

De exterieurkleuren van INSTER zijn onder meer Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte en Unbleached Ivory, evenals nieuwe kleuren zoals Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl en Abyss Black Pearl. Ook kan worden gekozen voor een exterieurkleur met een contrasterend zwart dak.

Zowel buiten als binnen is gebruikgemaakt van duurzame materialen, waaronder zwarte hoogglans gerecyclede verf voor het exterieur waarbij het traditionele koolstofzwarte pigment is vervangen door een kleurstof gemaakt van gerecyclede banden. Binnenin zijn gerecycled polyethyleentereftalaat (PET) uit flessen en biopolypropyleenmateriaal uit suikerriet gebruikt.

Elektrische auto

Standaard is de INSTER uitgerust met een 42 kWh-batterijpakket, maar er kan ook gekozen worden voor een 49 kWh-batterijpakket (Long-Range). Beide versies worden aangedreven door een enkele elektromotor die 71,1 kW (97 pk) levert in de versie met 42 kWh-batterijpakket en 84,5 kW (115 pk) in de versie met 49 kWh-batterijpakket. Het koppel is voor beide versies hetzelfde: 147 Nm.

De actieradius bedraagt 355 km (WLTP) op een enkele lading voor de versie met het grootste batterijpakket. Het geschatte energieverbruik bedraagt 15,3 kWh/100 km (WLTP).

Aan een DC-snellaadstation kan de INSTER onder optimale omstandigheden van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit opladen in ongeveer 30 minuten. De INSTER is ook standaard uitgerust met een 11 kW boordlader en optioneel kan gekozen worden voor batterijverwarmingssysteem en een hoogrendement warmtepomp.

De INSTER biedt, net als de IONIQ 5 en IONIQ 6, een V2L-functie (Vehicle-to-Load), waarmee klanten allerlei elektrische apparaten - bijvoorbeeld een elektrische fiets of scooter, buitensport- en/of campinguitrusting - kunnen opladen; bedoeld op de camping, voor outdoor-activiteiten, klussen op locatie of als stroomvoorziening tijdens een stroomstoring.

Introductie

De INSTER wordt eind 2024 in Nederland verwacht. De definitieve specificaties volgen later. Ook volgt een extra variant, de INSTER CROSS, met een robuuster design en een extra stoere uitstraling.