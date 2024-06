Hyundai kondigt INSTER aan

INSTER is afgeleid van de Engelse woorden 'intimate' (intiem) en 'innovative' (innovatief), waarbij de naam van Hyundai's nieuwe compacte elektrische auto ook de evolutie weerspiegelt van de alleen in Korea verkrijgbare CASPER. Deze benzineauto werd in 2021 geïntroduceerd.

De beelden tonen het profiel van een robuuste maar compacte SUV met kenmerkende LED-dagrijverlichting en pixelgrafische richtingaanwijzers en achterlichten. Volgens Hyundai is het verwachte maximale rijbereik van de INSTER 355 km (WLTP) op een volle batterij.

De INSTER maakt later deze maand zijn werelddebuut op de Busan International Mobility Show in Zuid-Korea.