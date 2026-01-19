Hyundai vernieuwt i30 voor 2026

Voor de Hyundai i30 is met ingang van modeljaar 2026 te kiezen uit een 1.0 T-GDI-benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak (i30 hatchback en i30 Wagon) en een 1.6 T-GDI-benzinemotor met 7-traps DCT-automaat (i30 Wagon). Beide motoren leveren meer vermogen dan voorheen. Bij de 1.0 T-GDI stijgt dat met 15 pk naar 115 pk (84,6 kW). De 1.6 T-GDI krijgt 10 pk extra waarmee het maximale vermogen op 150 pk (110 kW) komt. Dankzij een toegenomen trekkracht naar 250 Nm mag de 1.6 T-GDI ook meer trekken. Het maximale aanhangwagengewicht stijgt met 200 kg naar 1.410 kg. Bij de 1.0 T-GDI is dat 1.010 kg.

Bovendien vermindert het aantal uitvoeringen. De N-Line komt te vervallen en de 1.0 T-GDI wordt alleen geleverd in combinatie met de uitvoering Comfort. Bij de 1.6 T-GDI is te kiezen uit de Comfort en de luxere Premium-versie, met onder meer standaard een schuif-/kanteldak. De vanafprijs van deze uitvoering bedraagt € 41.995,-.