 19 januari 2026
Hyundai vernieuwt i30 voor 2026

19 januari 2026 - Met ingang van modeljaar 2026 (MY26) voert Hyundai voor de i30 een aantal wijzigingen door. De Mild Hybrid (48V)-technologie komt te vervallen. Het aanbod aan uitvoeringen wordt verminderd en de prestaties nemen toe dankzij hogere motorvermogens. Tegelijk zet Hyundai de i30 met een lagere prijs in de markt. De Hyundai i30 met 1.0 T-GDI-benzinemotor in Comfort-uitvoering is nu leverbaar vanaf 33.995 euro, hetgeen 1.900 euro minder is dan de versie van 2025.

Voor de Hyundai i30 is met ingang van modeljaar 2026 te kiezen uit een 1.0 T-GDI-benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak (i30 hatchback en i30 Wagon) en een 1.6 T-GDI-benzinemotor met 7-traps DCT-automaat (i30 Wagon). Beide motoren leveren meer vermogen dan voorheen. Bij de 1.0 T-GDI stijgt dat met 15 pk naar 115 pk (84,6 kW). De 1.6 T-GDI krijgt 10 pk extra waarmee het maximale vermogen op 150 pk (110 kW) komt. Dankzij een toegenomen trekkracht naar 250 Nm mag de 1.6 T-GDI ook meer trekken. Het maximale aanhangwagengewicht stijgt met 200 kg naar 1.410 kg. Bij de 1.0 T-GDI is dat 1.010 kg.

Bovendien vermindert het aantal uitvoeringen. De N-Line komt te vervallen en de 1.0 T-GDI wordt alleen geleverd in combinatie met de uitvoering Comfort. Bij de 1.6 T-GDI is te kiezen uit de Comfort en de luxere Premium-versie, met onder meer standaard een schuif-/kanteldak. De vanafprijs van deze uitvoering bedraagt € 41.995,-.